La sfida: sui binari mentre passa il Frecciarossa. La multa? 16 euro | Video

L'ennesima sfida, l'ennesimo brivido, l'ennesima tragedia sfiorata. Ancora una volta un gruppo di ragazzini ha dimostrato di non essere consapevole della pericolosità che può comportare l'attraversamento dei binari mentre è in transito un treno, specialmente se ad alta velocità come un Frecciarossa. A Cesena due minorenni sono stati multati per il folle gesto, ma a far discutere è la cifra irrisoria della sanzione amministrativa con cui dovranno fare i conti.

Si tratta di una comitiva di circa sei giovani, tutti minorenni, che solitamente si trova nei pressi della stazione. Un video pubblicato su Youtube dal profilo Adam E494 ha immortalato quei momenti agghiaccianti in cui alcuni di loro hanno messo a repentaglio la propria vita e quella degli altri. Diversi giorni fa un Frecciarossa stava arrivando, in lontananza s'intravedeva la classica forma del convoglio e così qualche ragazzino ha deciso di rendersi protagonista della scena attraversando di corsa le rotaie e raggiungendo la banchina che si trova al lato opposto. Nel frattempo il treno si stava avvicinando a velocità sostenuta; il capo macchina non ha potuto far altro che azionare a lungo il segnale acustico.

Fortunatamente non si è assistiti a un dramma, ma la vicenda comunque pone al centro il fatto che da parte dei minorenni non possono essere compiute quelle che vengono definite "bravate": è evidente che in caso di inciampo i giovani sarebbero stati travolti e l'impatto contro il convoglio lanciato avrebbe potuto porre la parola fine alle loro vite. C'è anche un altro punto che offre una riflessione ed è legato alla multa: stando a quanto riferito da Il Resto del Carlino, i due minorenni subiranno una sanzione amministrativa che ammonterebbe a soli 16 euro e 67 centesimi. Davvero è considerata una misura adeguata? Davvero si pensa che possa funzionare da deterrente in futuro? Davvero la sfida choc non verrà ripetuta per paura della multa?

Allo stato attuale la Polfer ha indivudato solamente loro due grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate in stazione a Cesena. La polizia ferroviaria è comunque al lavoro per identificare e rintracciare anche gli altri componenti del gruppo che si sono messi al centro del gesto incosciente. Cala la sera, la stazione non è particolarmente affollata e allora c'è chi ritiene che ci sia campo libero per le gare.

Diversi interrogativi vengono sollevati in maniera inevitabile. Perché sfidare il destino? Perché cimentarsi in queste gare notturne? Perché agire senza considerare quanto sia preziosa la propria vita e quella altrui? Perché correre il rischio di rimanere intrappolati nelle rotaie e di essere così investiti dal convoglio? Perché si prova divertimento nelle pazze traversate dei binari? Più che una gara a chi è più coraggioso siamo di fronte a una sfida a chi è più incosciente. Un'irresponsabilità che può costare cara.