Chi era la maestra morta nello scontro tra pullman e e tir

Facebook

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul pullman rimasto coinvolto nell'incidente di ieri lungo la Pedemontana (autostrada A36), a Manera di Lomazzo, ad accompagnare i bambini dai sette ai dieci anni c'erano tre adulti: l'autista e due maestre. Una delle insegnanti ha perso la vita dopo lo schianto. Rimasta incastrata tra le lamiere, è morta sul colpo. Domenica Russo, questo il suo nome, aveva 43 anni ed era residente a Sesto Calende (Varese), dove si era trasferita da Napoli. Insegnava alle Elementari Pascoli di Cazzago Brabbia e aveva accompagnato i bambini della prima e della quarta elementare in gita al Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate.

La donna era seduta in prima fila sul pullman, accanto all'autista, e questo purtroppo le è stato fatale. Nominata di recente, la maestra Russo era amata dai suoi piccoli alunni e ben voluta dai genitori.

Chiamata dagli amici "Nika", si era laureata in Scienze del Servizio Sociale, iniziando a lavorare come assistente sociale nel Varesotto. In un secondo momento si era dedicata all'insegnamento. Viveva con il compagno e una bambina.

"Era una persona sempre sorridente, con un sorriso contagioso, dinamica ed energica – spiega una collega a Varese News –. Credeva in una pedagogia attiva, in una scuola dinamica, lavorando anche in una 'scuola senza zaino'". I suoi profili social confermano quanto raccontato, da amici e conoscenti, e rivelano una passione calcistica per il Napoli, la squadra della sua città.

L'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo sul luogo dell'incidente, purtroppo però per la maestra non c'era più nulla da fare. La notizia terribile della sua morte ha lasciato i bambini comprensibilmente sotto choc.