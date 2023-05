Chiama a casa dopo la caduta dalla moto: "Mi sono rotto il braccio". Matteo muore nella notte

È riuscito a sentire al telefono i suoi genitori, ma poco dopo ha perso la vita: questa la tragedia di Matteo Gualeni, un ragazzo di soli 22 anni che si è spento dopo essere caduto dalla moto.

Le ultime parole

Il dramma nella serata di ieri, lunedì 22 maggio. Il ragazzo era uscito con un amico e stava attraversando il paese di Riva di Solto (Bergamo) quando, intorno alle 19.30, è avvenuta la disgrazia. Il 22enne è caduto dalla moto a bordo della quale stava viaggiando, finendo sulla carreggiata.

Una sciocchezza, almeno all'apparenza. Matteo è stato soccorso da un amico che guidava un altro motociclo e sul posto si sono precipitati gli operatori del 118 (un'ambulanza di Bergamo e una della Croce Blu di Lovere) e le autorità locali. Il giovane era perfettamente cosciente, tanto da riuscire a telefonare ai genitori per rassicurarli delle sue conidizioni. "Mi sono rotto un braccio ", avrebbe dichiarato, cercando di calmare la famiglia.

Matteo, però, si trovava in condizioni ben peggiori di quanto immaginava. Compresa la gravità delle ferite dopo aver visionato i suoi parametri vitali, gli operatori sanitari hanno disposto l'immediato trasferimento in ospedale. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso via elicoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. A preccupare, oltre alla frattura esposta del braccio, soprattutto le lesioni toraciche riportate dal 22enne: gli squilibri della pressione sanguigna hanno infatti subito fatto pensare alla presenza di un'emorragia interna.

Una volta arrivato in ospedale, Matteo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma il tempestivo intervento dei medici non è riuscito a salvargli la vita. Il ragazzo è spirato nella notte.

Le dinamiche

Sulla triste vicenda deve essere ora fatta chiarezza. Matteo è caduto in via Gargarino, una strada di Riva di Solto, paese in provincia di Bergamo. Non si sa ancora come sia caduto dalla moto. Si pensa che il ragazzo abbia perduto il controllo del veicolo dopo aver impattato col marciapiede, oppure a causa di una buca.

Saranno gli inquirenti, con i rilievi, a fare chiarezza.

Il dolore della famiglia

Nelle prossime ore verranno comunicati orario e luogo dei funerali. Matteo, un giovane di Sovere, era il nipote dell'ex segretario provinciale della Cisl Mario Gualeni. A piangerlo la madre Simona, il padre Andrea e i fratelli Fabio (20 anni) e Valentina (9).