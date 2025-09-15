Chiede un bicchiere d'acqua al bar ma riceve soda caustica: finisce in terapia intensiva

Ha ingerito la soda caustica che gli era stata servita per errore al posto del bicchiere d'acqua da lui richiesto al momento dell'ordinazione effettuata al bar: a causa di questo incidente, la vittima, un uomo residente a Monza, si trova tuttora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Gerardo.

Stando a quanto riferito da Monza Today, i fatti si sono verificati nella mattinata dello scorso sabato 13 settembre, anche se la notizia ha iniziato a circolare solo da oggi. Il cliente, che in quel momento si trovava in compagnia della moglie, aveva ordinato la sua colazione, chiedendo un cappuccino, una brioche e un bicchiere d'acqua. Tuttavia, per cause ancora da accertare in fase di indagine, gli sarebbe stato servito del detergente contenente soda caustica, utilizzato quotidianamente per la lavastoviglie a disposizione del locale.

L'uomo si è sentito male subito dopo aver ingerito la sostanza, avvertendo immediatamente un terribile bruciore alla bocca e alla gola: la moglie e i dipendenti del bar hanno prestato soccorso alla vittima, provvedendo a contattare il 118 per segnalare l'emergenza.

Il personale sanitario giunto sul posto a sirene spiegate ha caricato il cliente a bordo dell'ambulanza e lo ha trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva, ma per fortuna non in pericolo di vita.

Ovviamente nel locale sono intervenute anche le forze dell'ordine così come gli ispettori della Struttura Sicurezza Alimentare del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) di ATS Brianza, i quali si sono occupati di effettuare i rilievi del caso e raccogliere

le prove per far luce sulla vicenda. Gli inquirenti hanno ovviamente disposto il sequestro del contenitore del detergente usato per la lavastoviglie dal quale sarebbe stata prelevata la sostanza che ha causato l'incidente.