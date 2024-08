Choc ad Avellino, ragazzino bullizzato dalla baby gang. "Ti appendiamo come Cristo in Croce"

Ascolta ora 00:00 00:00

Terribile episodio di bullismo quello avvenuto a Sirignano, in provincia di Avellino, dove un ragazzino è stato picchiato, umiliato e minacciato da un branco di adolescenti più grandi di lui. Il tutto è stato filmato e poi pubblicato sui social, tanto che il filmato è divenuto in breve tempo virale. A denunciare la vicenda in un post su Facebook è stato il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli.

Il fenomeno dilagante

Aumentano, purtroppo, i casi di bullismo fra giovani. Dopo le terribili immagini arrivate da Vieste (Foggia), dove un 12enne è stato tormentato dal branco, che lo ha addirittura costretto a inginocchiarsi, arriva il video di Sirignano, dove un altro ragazzino è stato bullizzato. Nel video, postato sui social, si vede il minore messo con le spalle al muro da un gruppo di adolescenti visibilmente più grandi di lui. Il ragazzino, schiaffeggiato e deriso, viene sottomesso con ilarità da parte dei suoi aguzzini.

Dopo averlo picchiato i bulli intimano alla loro vittima di non raccontare a nessuno delle botte ricevute. "Se parli con tua madre ti appendiamo come Cristo in Croce ", avrebbe dichiararo uno dei ragazzi. Non paghi, i membri della babg gang pretendono che il minore baci le mani a tutti quanti loro. Un atto denigratorio e di sottomissione assoluto, che lascia a dir poco basiti.

Le parole di Borrelli