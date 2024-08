Choc a Brindisi, esplode un trullo a Cisternino: grave una donna, si cerca un uomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Vigili del fuoco al lavoro da questa mattina, dopo che si è verificata un'esplosione all'interno di un trullo ubicato a Cisternino, nella provincia di Brindisi. Al momento il bilancio è di una donna ferita e di un uomo disperso.

La ricostruzione

"Dalle 8:25 squadre #vigilidelfuoco di #Brindisi stanno intervenendo a Cisternino per il crollo di un trullo dovuto a un'esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. Soccorsa una donna ferita, in corso ricerche di un possibile disperso" , è quanto si legge nel post pubblicato dal corpo dei vigili del fuoco su X.

L'allarme, secondo i quotidiani locali, è stato effettivamente dato stamani (domenica 11 agosto) dopo le 8.00, quando è stata avvertita una fortissima esplosione. Il trullo, rimasto visibilmente danneggiato, si trova a Cisternino (Brindisi) nella contrada Caranna, e a poca distanza dalla strada provinciale Gravina di Castro. La struttura, a quanto pare, era stata ristrutturata da poco ed era dotata di una grossa bombola di gas, posizionata all'esterno. L'esplosione ha fatto letteralmente crollare la cupola del trullo, che ha travolto chiunque si trovasse al di sotto.

A raggiungere l'immobile, sito in via Delle Libertà, sono stati i vigili del fuoco di Brindisi e gli uomini della Protezione civile. Accorsi anche gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri di Fasano. In mattinata si è avvicinato anche il sindaco di Cisternino, Enzo Perrini, per seguire le operazioni dei soccorritori.

I feriti

Stando a quanto riportato dal sito web PortaGrande.it, all'interno dell'edificio si trovavano quattro persone: una coppia di Barletta, proprietaria del trullo, e un'altra di Bari, che soggiornava come ospite. Una delle coppie è rimasta fortunatamente illesa dopo la deflagrazione, mentre una donna è stata estratta dalle macerie e trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale locale.

Si cerca la quarta persona, attualmente dispersa sotto i detriti: si tratta di un uomo.

Molti dei locali dopo l'esplosione sono andati distrutti. Si teme che a provocare questo disastro sia stata una fuga di gas.