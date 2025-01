Carpi, l'auto sfreccia sull'autostrada con il cane al guinzaglio

Ascolta ora 00:00 00:00

Una scena davvero terribile quella a cui hanno assistito un ragazzo di Carpi e la sua compagna: entrambi si trovavano in auto e stavano percorrendo il cavalcavia della A22 quando si sono accorti di una vettura che stava sfrecciando in strada con un cane al guinzaglio che trotterellava al suo fianco. Qualcosa di impensabile, che ha naturalmente sconvolto i due ragazzi, i quali hanno subito deciso di riprendere tutto per denunciare l'accaduto.

Secondo quanto riferito dalla pagina Facebook "Noi poliziotti per sempre", l'episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 12 gennaio, poco dopo le 16.30. Christian e Martina, due ragazzi 26enni residenti a Carpi, stavano procedendo sul cavalcavia dell'autostrada A22 quando si sono resi conto della situazione. L'auto davanti alla loro correva con un cane al suo fianco, l'animale era tenuto al guinzaglio, fatto passare dal finestrino. Si trattava di un meraviglioso esemplare di cane lupo cecoslovacchio, come si vede chiaramente dal video registrato dai giovani e finito sui social. Christian ha filmato la scena per poi passarla alle forze dell'ordine. Il filmato ha naturalmente suscitato rabbia e indignazione in tutti i coloro che hanno potuto visionarlo.

Stando alle informazioni rilasciate, la scena avrebbe avuto luogo nel tratto di strada tra Santa Croce e Cantone di Gargallo. Sul cavalcavia c'erano anche altre auto, dunque il rischio che il cane potesse restare ferito, o che potesse generarsi un incidente, era altissimo. La scena del cane che corre per stare al passo con la vettura è a dir poco straziante.

"Abbiamo notato quest'auto, non volevamo crederci. Mi sono affiancato alla Fiat e dopo aver suonato all'autista, l'ho affiancato e ho chiesto di caricare il cane perché era agghiacciante vederlo correre affannato ad una velocità di circa 40 km/h" , è quanto dichiarato da Christian. " Alla guida una persona straniera, che mi ha risposto in modo sgarbato urlandomi che il cane era scappato e che trascinarlo in strada era l'unico modo di riportarlo a casa.

Abbiamo quindi deciso di chiamare subito le forze dell'ordine che hanno detto che avrebbero fatto subito i dovuti accertamenti. Siamo sconvolti, queste scene sono inaccettabili nel 2025", ha aggiunto.

La speranza è che il responsabile venga rintracciato. Il proprietario del cane rischia una denuncia.