Choc a Ceres (Torino), vicesindaco Mauro Poma folgorato da un palo, è grave

Ascolta ora 00:00 00:00

Gravissimo incidente questa mattina Ceres (Torino), dove il vicesindaco Mauro Poma è rimasto folgorato da una scarica elettrica dopo essersi appoggiato a un palo. L'uomo, ricoverato all'ospedale Molinette di Torino, si trova in condizioni gravissime.

L'incidente

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, domenica 4 agosto. Mauro Poma stava partecipando alla preparazione di un evento sportivo che riguarda tutta la zona di Valli di Lanzo, noto come Valliadi, quando è avvenuto qualcosa di incredibile. Il vicesindaco si è infatti appoggiato a un palo ed è stato raggiunto da una scarica elettrica. Il colpo è stato molto violento, tanto che l'uomo è finito a terra, perdendo subito i sensi. Il terribile fatto è avvenuto mentre si stava allestendo la manifestazione, che si tiene nella Città Metropolitana di Torino.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Si è fatto il possibile per aiutare Poma, tanto che si parla di tre tentativi di rianimazione. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato caricato sull'elicottero e trasportato in codice rosso all'ospedale Molinette di Torino. A raggiungere il luogo dell'incidente i carabinieri della stazione locale e il personale dello Spresal della Asl Torino 4. I militari dovranno cercare di capire cosa è accaduto.

Stando a una prima ricostruzione, Mauro Poma stava partecipando all'allestimento dell'evento, quando si è appoggiato a una palo presente nella struttura con cucina in fase di assemblaggio. Può essere che uno dei contatti elettrici del palo fosse scoperto. La scarica che ha investito il vicesindaco è stata fortissima.

Come sta Mauro Poma

Arrivato al Molinette di Torino, Mauro Poma (68 anni) è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva e intubato. In questo momento l'uomo sta lottando per la vita.

A quanto pare le sue condizioni sarebbero disperate, e la prognosi è riservata.

Naturalmente dopo il terribile incidente l'evento in programma per questo pomeriggio è stato annullato. La zona è stata messa in sicurezza e le autorità stanno svolgendo degli accertamenti.