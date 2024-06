Choc nel Modenese, 12enne abusata sessualmente. Il video finisce nelle chat

Ascolta ora 00:00 00:00

Le molestie su una ragazzina di soli dodici anni, poi il video dell'abuso diffuso via chat: questo orrore sarebbe avvenuto nella provincia di Modena, dove gli inquirenti si trovano attualmente al lavoro per cercare di fare luce sul caso. Trattandosi di minorenni, sulla vicenda permane il massimo riserbo, anche se pare che i soggetti coinvolti siano stati identificati.

La ricostruzione

Secondo le informazioni diffuse sino ad ora dalle autorità locali, il terribile episodio si sarebbe verificato durante la scorsa settimana, quindi a inizio giugno. La vittima, una ragazzina di soli dodici anni, sarebbe stata avvicinata da due ragazzi alla stazione delle autocorriere di un Comune nel Modenese. Ancora poco chiare le dinamiche della vicenda, ma pare che alla fine la minorenne sia stata costretta a subire un abuso sessule. Ad approfittarsi di lei sarebbe stato uno dei due giovani, mentre l'altro avrebbe provveduto a registrare tutto in un filmato.

Il video con le violenze sarebbe poi stato diffuso sui social network, via chat. Un vero e proprio trauma per la ragazzina, rimasta sconvolta dal terribile e atroce episodio. Per fortuna la minore è riuscita a parlare di quanto le era accaduto alla famiglia e i genitori si sono immediatemente rivolti alle forze dell'ordine, sporgendo denuncia.

Le indagini

Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, la squadra mobile del Comune in questione ha dato immediato avvio alle indagini, finalizzate a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e a risalire alle effettive responsabilità di ciascuno dei ragazzi. Per ora si parla di due giovani. In particolare, quello che ha registrato il video delle violenze avrebbe meno di diciotto anni.

Sonomolto complicate, soprattutto per la giovane età dei soggetti coinvolti.

Soltanto un mese fa, stavolta proprio a Modena, si è registrato un caso molto simile. Un'altra ragazzina, sempre di dodici anni, è stata abusata sessualmente da due ragazzi più grandi di lei.