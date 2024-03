Tenta di investire una donna, poi la pesta in strada. Choc a Novi Ligure

Sono immagini scioccanti quelle che arrivano da Novi Ligure (Alessandria), dove un uomo ha prima tentato di investire una donna, e poi l'ha aggredita fisicamente, pestandola per strada. Il soggetto è stato fermato e ora si trova dietro le sbarre del carcere, ma l'episodio ha riportato ancora una volta l'attenzione sui tanti casi di violenza sulle donne che si stanno verificando nel nostro Paese.

L'aggressione choc

Secondo quanto riferito da La Stampa, che sta seguendo l'episodio, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di ieri, martedì 12 marzo. La donna stava procedendo a piedi in viale Saffi, a Novi Ligure, quando un suv Kia Sportage è quasi piombato su di lei. L'uomo che si trovava alla guida del mezzo per poco non l'ha investita. Ma non è finita qui. Dopo essersi schiantato con la vettura, il soggetto è uscito dall'abitacolo del suv e si è scagliato contro la vittima, pestandola a sangue.

A quanto pare la donna stava scappando e lui l'avrebbe inseguita in auto, imboccando viale della Rimembranza e poi procedendo a tutta velocità, fino a schiantarsi contro una panchina. Una volta fuori dalla vettura, il violento soggetto ha acchiappato la vittima, cominciando a picchiarla selvaggiamento con calci e pugni. Scene di una crudeltà inaudita, che sono state però notate da alcuni passanti. Un ex carabiniere in pensione, infatti, è intervenuto in aiuto della vittima, mentre l'aggressore si è dato alla fuga, cercando di rimettere in moto il suv. La Kia Sportage, tuttavia, aveva riportato troppi danni dopo lo schianto e si era fermata.

L'arresto

Si sono registrati attimi di tensione, che l'ex militare ha cercato di gestire fino all'arrivo dei colleghi. L'aggressore, infatti, stava rischiando il linciaggio da parte della piccola folla che si era radunata. Alla fine sono arrivati i carabinieri del comando locale, che hanno provveduto al fermo dell'uomo, arrestato per tentato omicidio. Quanto alla vittima, la donna è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 e trasportata in ambulanza all'ospedale, dove ha ricevuto le cure del caso.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le dinamiche della vicenda. Sembra che i due si conoscessero. Si ignorano, almeno per il momento, le ragioni che hanno portato all'aggressione.