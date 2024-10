Choc a Orbetello, madre e figlio trovati morti nel giardino di casa

Macabra scoperta nel pomeriggio di oggi a Orbetello, in provincia di Grosseto. Madre e figlio sarebbero infatti stati rinvenuti senza vita nel giardino della loro abitazione. I soccorritori hanno soltanto potuto constatare il decesso. Gli inquirenti stanno adesso indagando per cercare di comprendere che cosa sia accaduto.

Il ritrovamento e le vittime

Secondo quanto riferito sino ad ora dai quotidiani locali, i corpi sono stati rinvenuti nel corso della giornata di oggi, lunedì 7 ottobre. Sarebbe stato un operaio a notare i cadaveri. L'uomo stava lavorando in casa di alcuni vicini delle vittime e, insospettito dal continuo abbaiare di un cane, ha deciso di affacciarsi a guardare. Ha così notato un corpo a terra e, temendo si trattasse di qualcuno colpito da malore, ha deciso di contattare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori della Croce rossa che, entrati nel giardino, hanno notato i corpi, scoprendo poco dopo che purtroppo non c'era nulla da fare. A raggiungere l'abitazione sita a Orbetello, nella frazione di San Donato, anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale.

In un secondo momento è stato possibile identificare le vittime. Si tratta di della 96enne Gina Favaretto, di 96 anni, rinvenuta nel vialetto di casa, e del figlio di 71 anni Mario Tinto. L'uomo si trovava dentro a un fosso.

Le indagini

A raggiungere la zona anche il medico legale e il pm di turno. Le indagini per cercare di ricostruire le dinamiche della vicenda sono in corso e il caso è stato affidato ai carabinieri di Orberello e di Grosseto. Si vaglia ogni ipotesi, ma quella più accreditata è che i due abbiano avuto un malore. Può darsi che il 71enne, che stava scavando una buca, sia caduto, venendo colpito da malore.

La madre avrebbe tentato di soccorrerlo - sono state trovate le scarpe sfilate dell'uomo - e mentre tornava in casa per chiedere aiuto avrebbe a sua volta accusato un malore. Si tratta di una ricostruzione sommaria. Lesono in corso.