Choc a Padova, 12enne investita da un treno merci: è in fin di vita

Il passaggio a livello di via Friburgo (Padova)

Dramma a Padova, dove una bambina di 12 anni è rimasta investita da un treno merci che stava transitando sui binari. La piccola lotta ora fra la vita e la morte, mentre la comunità, che si stringe attorno alla famiglia, è sconvolta.

Il terribile incidente

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, intorno alle ore 14.30. La ragazzina si trovava nei pressi dei binari ferroviari, all'altezza del passaggio a livello di via Friburgo, quando è stata travolta da un treno merci. L'allarme è stato dato immediatamente e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del Suem 118, oltre alle forze dell'ordine locali.

Le condizioni della minorenne sono apparse subito come molto critiche. Una volta stabilizzata, la 12enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova, dove adesso si trova ricoverata in prognosi riservata. Stando alle ultime notizie che arrivano, la piccola si troverebbe in fin di vita.

Ad effettuare i rilievi nella zona sono gli agenti della Polfer, che stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell'atroce incidente. Presenti anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale, e i vigili del fuoco.

La ricostruzione

Ancora da chiarire le dinamiche del terribile episodio. A quanto pare la ragazzina stava camminando lungo i binari e si trovava in compagnia di alcune amichette. Può darsi che la 12enne abbia cercato di attraversare i binari quando il passaggio a livello era chiuso, ma tutto deve ancora essere verificato.

Ciò che sappiamo di sicuro, è che il macchinista che stava conducendo ilsi è accorto della presenza di qualcuno sulla tratta e ha disperatamente tentato di arrestare la corsa del mezzo, azionando il freno di emergenza e chiamando i soccorsi.

Malgrado la tempestiva manovra del macchinista, la piccola ha riportato comunque serie ferite. II conducente del treno è sotto choc.