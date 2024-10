Choc a Piacenza, studentessa di 14 anni schiacciata dal bus fuori dalla scuola muore sul colpo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Piacenza, dove una studentessa di 14 anni è finita sotto le ruote di un autobus all'uscita da scuola, rimanendo uccisa sul colpo: i fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre.

Stando a quanto riferito dalle autorità, la vittima è Simran Kumar, una ragazza di origini indiane che frequentava il primo anno dell'istituto alberghiero presso il Campus Agroalimentare Raineri-Marcora, sito in strada Agazzana a Piacenza.

La tragedia

Gli inquirenti sono tuttora al lavoro con l'obiettivo di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma pare che la giovane stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo di trasporto: tuttavia il conducente del bus, a bordo del quale erano già saliti alcuni studenti, aveva appena richiuso le portine e si trovava in fase di ripartenza. La tragedia sarebbe quindi avvenuta in queste fasi concitate: la 14enne potrebbe essere scivolata nel tentativo di salire a bordo, finendo schiacciata dalle ruote posteriori del mezzo e rimanendo uccisa sul colpo dinanzi agli occhi esterrefatti dei compagni di istituto.

Resosi conto del fatto che fosse accaduto qualcosa, l'autista ha immediatamente arrestato la corsa del bus della Tps (Trasporto persone e servizi Piacenza), consorzio che opera per conto di Seta, provvedendo a contattare il 118 per chiedere aiuto. La prima persona a intervenire in soccorso della 14enne è stata la madre di uno studente dell'istituto: la donna, infermiera di professione, ha subito compreso la gravità della situazione. Sul posto si sono precipitati un'auto medica, un'ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e un mezzo dell'elisoccorso decollato appositamente da Brescia per trasportare d'urgenza la vittima in ospedale. Purtroppo, tuttavia, per la giovane studentessa non c'era già più nulla da fare, e il personale medico non ha potuto far altro che constratarne il decesso.

Gli uomini della polizia locale di Piacenza si sono occupati di effettuare i rilievi sul luogo della tragedia e di interrogare i testimoni, ma contano di poter ottenere preziosi elementi ai fini della ricostruzione dai filmati delle videocamere di sorveglianza installate nei pressi dell'istituto e di quelle collocate a bordo del mezzo pubblico.

Il cordoglio

Il preside della scuola ha voluto esprimere il cordoglio da parte ditutti i dipendenti. "Una tragedia che colpisce il cuore", ha dichiarato il dirigente scolastico raggiunto da Telelibertà, " non solo per il sottoscritto ma per tutto il personale dell’Istituto agrario" . "Ci stringiamo vicino ai genitori e più che essere a loro vicino e porgere le nostre condoglianze, veramente altro non possiamo fare. Non andiamo via finché la ragazza è qui perché non la vogliamo lasciare da sola ", ha concluso.

Il comunicato di Seta

" Seta rende noto che oggi, alle ore 14.30 circa, un autobus in servizio sulla linea CS di Piacenza – che collega il Centro Scolastico di Strada Agazzana con l'Autostazione cittadina – è rimasto coinvolto in un incidente che ha avuto come esito la morte di una giovane ragazza ", spiega la società in una nota ufficiale. " L'episodio è avvenuto al momento in cui il bus, subito dopo aver effettuato il carico degli studenti alla fermata posta in corrispondenza dell’Istituto Raineri Marcora, era in fase di ripartenza e stava dirigendosi verso Strada Agazzana: per cause in corso di accertamento ", prosegue il comunicato, "la giovane è scivolata sotto la parte posteriore destra del mezzo, rimanendo schiacciata dalle ruote gemellate".