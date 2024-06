Donna trovata morta in un campo nomadi, il marito dai carabinieri: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma questa mattina a Buggiano, in provincia di Pistoia, dove una donna è stata trovata senza vita all'interno di un campo nomadi. Al momento gli inquirenti non hanno fornito informazioni circa le dinamiche del decesso, ma a quanto pare non sarebbe esclusa alcuna pista. Sappiamo però che il compagno della vittima si è recato dai carabinieri, che lo hanno identificato.

Il corpo nel campo nomadi

Il ritrovamento è avvenuto nel corso della mattinata di oggi, martedì 11 giugno, intorno alle ore 10.00. La 39enne Giusy Levacovich è stata trovata senza vita nella casetta prefabbricata in cui lei viveva, all'interno del campo nomadi di Buggiano. La donna aveva un cappio attorno al collo e il suo corpo era appeso, cosa che ha subito fatto pensare a un suicidio. Inutile l'intervento dei soccorsi, che hanno soltanto potuto constatare il decesso.

L'allarme è stato dato subito da un parente della vittima e sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, accompagnate dal magistrato di turno che ha partecipato al sopralluogo. Chiaramente l'ipotesi principale è che la donna si sia suicidata, ma gli inquirenti non vogliono ancora escludere alcuna pista, pertanto le verifiche proseguiranno. Non è escluso, infatti, che Giusy Levacovich sia stata uccisa e che il suo assassino abbia voluto simulare il suicidio. La donna aveva tre figli, e questo effettivamente stride col suicidio.

Ad insospettire i carabinieri il fatto che questa mattina il compagno della donna era assente e irreperibile. Solo dopo ore di ricerche il soggetto si sarebbe fatto vivo, destando dei sospetti.

Il compagno dai carabinieri

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, dopo quasi 10 ore, il compagno introvabile della donna si sarebbe spontaneamente recato dai

carabinieri intorno alle ore 20.00. L'uomo ha raggiunto la caserma, lasciando identificare e interrogare.

Al momento le indagini sono in pieno corso e gli investigatori non intendono escludere alcuna ipotesi.