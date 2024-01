Choc a Rimini, donna distesa sui binari: illesa dopo il passaggio di un treno

Tragedia sfiorata a Rimini, dove una donna, distesa sui binari della ferrovia, ha rischiato di perdere la vita. Per qualche fortuita e miracolosa circostanza, infatti, la signora è rimasta illesa dopo il passaggio del treno ed ora si trova in ospedale, affidata alle cure del personale sanitario.

L'episodio

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, il fatto si è verificato nel corso della serata di oggi, giovedì 18 gennaio. L'allarme è stato dato intorno alle ore 19.00, quando alla stazione ferroviaria di Rimini è stata avvistata la donna, risultata essere una 69enne. A quanto pare la donna era distesa sui binari, ed è stato un puro caso che il macchinista di un treno da poco partito da Ravenna si sia accorto della presenza di qualcuno sul tracciato, intervenendo in tempo.

Compresa la situazione, l'uomo ha dato l'allarme, ed è stata subito attivata la leva di emergenza. Il treno ha cominciato così a rallentare, raggiungendo comunque la donna ma senza la violenza che avrebbe avuto a piena velocità. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. La 69enne è stata miracolosamente trovata illesa. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarla da sotto i vagoni e si sono accertati delle sue condizioni: la donna si trovava fra due carrozze.

Una volta tratta in salvo, la 69enne, in stato confusionale, è stata affidata agli operatori sanitari del 118. A seguito dello scontro con il treno, la donna aveva riportato solo un ferita sull'addome. Poco lucida, avrebbe addirittura inveito contro le persone accorse per aiutarla. Subito dopo le operazioni di soccorso, il traffico dei treni è ripreso, poco dopo le 20.00.

La versione della donna

A quanto pare la donna sarebbe una senza fissa dimora originaria di Bagno di Romagna, nel Cesenate. La polizia ferroviaria sta indagando per cercare di comprendere che cosa sia accaduto e perché si trovasse stesa sul tracciato.

Stando al racconto della 69enne, non si sarebbe trattato di un tentativo di togliersi la vita. La donna non ha infatti saputo spiegare il motivo della sua presenza sui binari, ma ha parlato in modo confuso di un'aggressione subita da parte di un uomo. Sulla vicenda, dunque, occorre fare chiarezza.