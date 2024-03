Choc a Roè Volciano (Brescia), rissa fra ragazzine finisce nel sangue: 14enne accoltellata, è grave

Orrore a Roè Volciano (Brescia) dove si è verificato un altro preoccupante episodio di violenza fra minorenni. Stavolta a farne le spese è una ragazzina di 14 anni, finita al pronto soccorso in gravi condizioni dopo essere stata pugnalata da una coetanea. La responsabile è stata trattenuta dai carabinieri e dovrà dare la sua versione. La popolazione, in ogni caso, è sconvolta per quanto accaduto.

L'episodio choc

Il fatto si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 21 marzo, intorno alle 15.00. La rissa fra le due ragazzine si è verificata dinanzi alla fermata dell'autobus di Roè Volciano, centro tra il Garda e la Vallesabbia, a poca distanza da un'istituto scolastico. Le due minorenni, una iscritta all'Itis di Salò, l'altra iscritta a una scuola professionale a Villanuova sul Clisi, si sono affrontate come delle furie. Ad assistere allo scontro anche alcune coetanei, che non hanno fatto nulla per evitare la violenze, anzi, hanno partecipato incitando le due e filmandole con i cellulari.

Purtroppo la rissa fra ragazzine è finita nel sangue. A un certo punto, infatti, la 15enne avrebbe accoltellato l'avversaria, una ragazza di 14 anni. A quel punto si è scatenato il panico, alcuni si sono allontanati mentre altri hanno chiamato i soccorsi. A raggiungere la zona i carabinieri della stazione di Salò, oltre che gli operatori sanitari del 118. La 14enne, raggiunta da diversi fendenti, è apparsa subito come molto grave. Una volta stabilizzata, è stata caricata sull'ambulanza e quindi trasferita al pronto soccorso dell'ospedale locale, dove ha ricevuto immediata assistenza medica. Ricoverata in gravi condizioni, la ragazzina non si troverebbe comunque in pericolo di vita.

Le indagini

Almeno 20 i ragazzi che hanno assistito alla violenza, senza fare nulla per impedirla. Qualcuno, fra l'altro, ha addirittura filmato un video finito sui social. I carabinieri si sono subito messi alla ricerca della 15enne, allontanatasi dalla fermata dei bus dopo quanto aveva fatto. La ragazzina è stata rintracciata e quindi tradotta in caserma. I militari stanno cercando di ferla parlare, così da ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. L'ipotesi di reato è tentato omicidio.

Gli inquirenti stanno cercando di capire che cosa ha portato a un simile esito. Al momento sembra che fra le due giovani, entrambe nate da famiglie di origini marocchine, stessero discutendo per un ragazzo. Gli investigatori stanno ancora cercando il coltello.