"Pezzo di m..., sei vaccinato". Così prova ad ammazzarlo

Una furiosa lite rischia di finire in tragedia a Rodello (Cuneo), quando un'autista preme sull'acceleratore per sfondare un déhors e travolge anche il barista con il quale stava avendo un acceso alterco. Inizialmente denunciato con l'accusa di tentato omicidio, a inizio agosto il conducente della vettura è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'uomo che è stato quasi investito, tuttavia, non si sente tranquillo e teme ripercussioni.

Cosa è successo

L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità locali, si è verificato nella serata del 29 luglio. A quanto pare già prima di questa data c'erano stati degli attriti fra i due individui: discussioni avvenute negli ultimi quattro mesi, che avevano contribuito a esacerbare gli animi.

Stando alla versione riportata da TorinoToday, ad aver rischiato la vita a fine luglio è stato il compagno della titolare del bar "La Taranta" di piazza Vittorio Emanuele II, a Rodello. Lo scorso marzo, l'uomo si era infatti scontrato verbalmente con un 45enne di Montelupo Albese (Cuneo). Quest'ultimo, secondo quanto riferito dalla vittima, sarebbe stato furioso con lo staff del locale per essere stato sorpreso a giocare con un proiettile e quindi allontanato. "So che sei vaccinato, sei un pezzo di m****" , aveva urlato il 45enne, in preda alla furia.

Da quel giorno ci sono stati altri screzi, fino al gesto folle, immortalato dalle videocamere di sorveglianza.

Il video choc

La sera del 29 luglio, il 45enne si è presentato davanti al locale a bordo della propria auto per confrontarsi nuovamente con il barista. L'intera scena è stata ripresa dalla videocamera di sorveglianza presente nel locale e il filmato è stato poi riproposto dal canale Instagram Welcome to favelas.

Nel video si vede il barista scagliarsi con un posacenere contro la vettura guidata dal 45enne, nell'atto di difendersi. L'altro, però, preme sull'acceleratore e carica il déhors, distruggendo gazebo e tavolini lasciati all'esterno, e travolgendo anche l'esercente. Immagini agghiaccianti, che saranno esaminate con attenzione dagli inquirenti. Sulla vicenda, infatti, la procura della Repubblica di Asti ha avviato un'inchiesta.

Il provvedimento e le indagini

Sul posto, nella serata del 29 luglio, sono accorsi i carabinieri della compagnia di Alba, che hanno denunciato il 45enne con l'accusa di tentato omicidio. Il provvedimento è poi cambiato in arresti domiciliari da inizio agosto.