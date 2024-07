Roma, infermiera lo soccorre: indiano la violenta in ambulanza

Ascolta ora 00:00 00:00

Un episodio a dir poco scioccante quello accaduto all'interno di un'ambulanza, a Roma. Una giovane infermiera di 24 anni è infatti stata violentata dal paziente di nazionalità indiana che aveva appena soccorso. L'uomo è stato già arrestato, ma resta un enorme sconcerto per l'intera vicenda.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato nella serata dello scorso sabato 13 luglio. Tutto è partito da una serie di chiamate al numero per le emergenze: alcuni residenti del quartiere San Lorenzo, infatti, segnalavano la presenza di un uomo che stava danneggiando le vetrine di un esercizio commerciale. Un'ambulanza ha pertanto raggiunto la zona, intorno alle 19.30, trovando il soggetto in stato di forte alterazione. Questi, un indiano di 55 anni, era intenzionato a distruggere il suo stesso negozio dal momento che aveva da poco ricevuto lo sfratto per morosità.

Gli operatori del 118, insieme agli agenti di polizia, hanno cercato di calmare il 55enne e di convincerlo a salire in ambulanza, senza minimamente pensare a ciò che sarebbe accaduto dopo. Poliziotti e soccorritori hanno bloccato l'uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, su una barella, e il mezzo di soccorso è partito alla volta del policlinico Umberto I di Roma. L'intenzione, infatti, era quella di effettuare dei controlli più approfonditi sull'esagitato. Purtroppo nessuno poteva immaginare l'orrore che si sarebbe compiuto durante il viaggio.

L'incubo in ambulanza

Insieme allo straniero, infatti, viaggiava un'infermiera di 24 anni. La ragazza aveva il compito di vigilare sul paziente, ma proprio da lui è stata aggredita. Stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti, un volta raggiunto piazzale del Verano, il 55enne è riuscito a liberarsi dalle cinghie della barella e si sarebbe gettato sulla giovane. Dopo essersi slacciato i pantaloni, sarebbe salito sopra la sua vittima, toccandole il seno e le parti intime.

Un vero e proprio incubo per la ragazza, che con le sue urla è fortunatamente riuscita a farsi sentire dai colleghi che si trovavano nei sedili anteriori dell'ambulanza. Il conducente si è subito fermato, dando modo ai poliziotti, che stavano seguendo il mezzo di soccorso, di intervenire.

L'arresto dell'indiano

Il 55enne indiano è stato immediatamente fermato e arrestato.

Gli agenti di polizia lo hanno condotto dietro le sbarre del carcere di Regina Coeli, dove si trova ancora recluso con l'accusa di violenza sessuale. Lo straniero è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'episodio ha portato grande sconcerto nel quartiere di San Lorenzo. Pare infatti che l'uomo non avesse mai mostrato un comportamento simile in passato.