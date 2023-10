Choc in autostrada: 57enne si taglia le vene e si butta sotto un camion

Un episodio terribile, quello accaduto durante la mattinata di ieri, venerdì 27 ottobre, lungo la A14 nel tratto tra i caselli di Montemarciano e Senigallia (Ancona): un 57enne di Reggio Emilia si è infatti suicidato, gettandosi contro un camion in transito sulla carreggiata dopo essersi tagliato le vene all'interno di un'automobile.

I fatti si sono verificati all'incirca verso le ore 10.00. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, il protagonista della vicenda, un uomo di 57 anni residente a Reggio Emilia, si sarebbe fermato con la propria vettura, una Dacia Sendero, in una piazzola di sosta a lato dell'autostrada. Qui avrebbe attuato il chiaro proposito di togliersi la vita, tagliandosi le vene. Per essere sicuro di non sopravvivere e di ottenere ciò che voleva fin dall'inizio, sarebbe comunque uscito dall'abitacolo incamminandosi a piedi lungo la corsia nord e quindi lanciandosi contro un camion in transito su quel tratto dell'autostrada.

Il conducente del pesante mezzo, che si è visto sbucare d'improvviso il 57enne, non ha potuto fare nulla per impedire la collisione risultata poi letale. Fortemente sotto choc per l'accaduto, il camionista ha contattatole forze dell'ordine e i soccorsi: sul posto indicato si sono precipitate un’auto medica e un’ambulanza, entrambe della Croce Gialla di Falconara, oltre che i vigili del fuoco. Nel frattempo dall'ospedale di Torrette (Ancona) si è levata in volo un'eliambulanza, che però non è stata fatta atterrare per il fatto che il sucida era già deceduto: i medici intervenuti hanno infatti potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Nel frattempo gli agenti della polizia stradale di Fano hanno proceduto a effettuare i rilievi col prezioso supporto dei colleghi della polizia stradale di Ancona.

Il corpo senza vita della vittima è stato coperto con un telo e quindi trasferito presso l'obitorio del nosocomio di Ancona, in attesa, presumibilmente, dello svolgimento su di esso degli esami autoptici. Restano ancora oscure le motivazioni che hanno spinto il 57enne reggiano a decidere di togliersi la vita con un gesto tanto estremo e risoluto.

A causa di quello che inizialmente era stato interpretato come un semplice incidente, sul tratto della A14 interessato si sono verificati oltre tre chilometri di coda tra Ancona Nord e Senigallia, nella corsia nord in direzione Bologna: una fila che è stata smaltita nel giro di circa due ore, il tempo necessario per concludere i rilievi sul posto e dare quindi avvio alle indagini che faranno luce sulla triste vicenda.