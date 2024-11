"Non si può fumare". "Faccio quello che voglio". La capotreno presa a schiaffi da un nordafricano

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un'aggressione ai danni di un capotreno. Stavolta il fatto si è verificato su un convoglio della linea Milano-Mortara (Pavia) e a farne le spese è stata una capotreno, presa a schiaffi da uno dei passeggeri.

L'aggressione

Stando alle informazioni trapelate sino ad ora, il grave episodio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 8 novembre. La capotreno stava svolgendo il proprio lavoro a bordo del convoglio della linea Trenord Milano-Mortara quando si è imbattuta in un passeggero che, senza la minima considerazione nei confronti delle regole vigenti, stava fumando nel vagone. La donna l'ha invitato a spegnere la sigaretta, dato che fumare in treno non è consentito. Tanto è bastato a far perdere le staffe al passeggero che, innervosito dall'insistenza della capotreno, non ha esitato a spintonarla via e poi a prenderla a schiaffi. " Io faccio quello che voglio ", avrebbe urlato alla dipendente Trenord, come riportato da Il Giorno.

A quel punto la capotreno ha chiesto aiuto, segnalando il problema. Quando il convoglio si è fermato alla stazione di Mortara (Pavia), i carabinieri sono immediatamente saliti a bordo. Purtroppo il violento passeggero è riuscito a scappare, confondendosi fra gli altri viaggiatori, ed ha fatto perdere le proprie tracce. La capotreno, una donna di 48 anni, ha riportato alcune leggere contusioni, ma nessuna grave conseguenza. Non ha avuto fortunatamente bisogno di essere accompagnata al pronto soccorso. Tanta, però, la paura. Non è detto che nelle prossime ore non decida di sporgere querela.

Situazione fuori controllo

Gli inquirenti stanno cercando di risalire all'identità del facinoroso, descritto come un giovane di origini nordafricane. Chiaramente questo episodio va ad aggiungersi a quello, ancor più grave, avvenuto alla stazione di Genova Rivarolo, dove lo scorso 4 novembre un capotreno di 44 anni è stato accoltellato da un 21enne egiziano.

La situazione delle stazioni pare essere ormai fuori controllo e ciò viene denunciato da tempo.

Proprio per portare l'attenzione sulle condizioni in cui opera il personale ferroviario, solo pochi giorni fa si è tenuto uno sciopero. Eppure, ieri sera, ecco un altro caso.