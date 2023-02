ChocoLove, il cibo degli dei fra gusto e amore a Palazzo Bovara

Il cioccolato, il “cibo degli dei” trionfa fra gusto, innovazione, colore, sapore e creatività a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano, in corso Venezia 51 dove è in corso fino a questa domenica ChocoLOVE, evento inedito che ha richiamato un folto pubblico di appassionati che hanno seguito dimostrazione, ammirato spettacolari tavole imbandite, degustato creazioni capaci di stupire e conquistare gli appassionati. Evento dedicato alla cultura e all’amore per il cioccolato che unisce il mondo gourmet a quello dei viaggi e a quello dell’amore.

Maestri cioccolatieri e particceri hanno fin da sabato conquistato il pubblico mostrando e proponemdo un “pianeta cioccolato” che non ha precedenti e in questa occasione - l'edizione 2023 è un’anteprima - è stato presentato il grande format di ChocoLOVE che si terrà nel 2024, dall’8 al 14 febbraio. Nuovo evento, che ha tra i suoi promotori il Master Chocolatier campione del mondo Davide Comaschi e la collaborazione di Confcommercio Milano, prevede tre giorni di apertura al pubblico (fino ad esaurimento posti) con masterclass e degustazioni dedicate al cioccolato e firmate dai grandi Maestri di Apei - Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana - associazione presieduta dal Maestro Iginio Massari, e dagli chef di Alma - scuola internazionale di cucina italiana e Apci- Associazione professionale cuochi italiani.

“Vogliamo che Milano diventi il palcoscenico internazionale migliore per raccontare il cioccolato nella sua vera essenza, per fare cultura e formare nuovi professionisti, ma anche dare consapevolezza alle persone sulla vera esperienza sensoriale della degustazione del cioccolato puro e in tutte le sue preparazioni - spiega Davide Comaschi -. Da milanese vedo la mia città capitale della cultura del cioccolato per un rilancio internazionale della pasticceria e della cucina italiana”.

“Milano ha una naturale vocazione per la cultura enogastronomica d’eccellenza – sottolinea Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza - che si è concretizzata negli ultimi anni in molte iniziative diffuse. Grazie a Expo 2015, alla Food policy, alle fiere e alle week a tema. Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza rappresenta l’intera filiera produttiva del settore. Dalla formazione delle nuove generazioni di chef e pasticceri, alle start up che stanno cambiando il mondo del food, arrivando alle imprese storiche della ristorazione che portano avanti il gusto della tradizione. La nostra collaborazione con ChocoLOVE ha l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza ed accrescere l’attrattività del nostro territorio”.

Attrattività di Milano che in questo weekend spazia dal viaggio nel gusto e nei sapori di ChocoLOVE al viaggio in Italia e nel mondo alla Bit-Borsa Internazionale del Turismo – all’Allianz MiCo da questa domenica (aperta anche al pubblico) al 14 febbraio.

ChocoLOVE 2024 si terrà dal 8 al 14 febbraio con un evento diffuso che, in collaborazione con Confcommercio Milano, coinvolgerà la città. Hotel, pasticcerie, panetterie, ristoranti, bar e locali saranno i touchpoint in cui si potranno vivere esperienze diverse dedicate al cibo degli dei. E ci sarà anche un programma speciale dedicato ai bambini curato da Kikolle Lab con la collaborazione dei maestri del cioccolato per insegnare a riconoscere le caratteristiche di un cioccolato di alta qualità. ChocoLOVE sarà anche un viaggio intorno alla Cocoa Belt alla scoperta dei paesi in cui si produce il miglior cacao con cui si produce il miglior cioccolato. L’amore per il cioccolato sarà espresso anche attraverso una grande raccolta fondi a favore di tre importanti realtà: Fondazione Umberto Veronesi, Lega Italiana Lotta contro i Tumori di Milano e la Fondazione Tog - Together To Go. Davide Comaschi disegnerà per loro la Pralina del Benessere, dedicata all’Amore per la Cura.

Per raccontare cosa sarà ChocoLOVE 2024 Chocolate Culture, in collaborazione con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, è stato dunque creato l'evento in corso gratuito e aperto al pubblico (fino ad esaurimento posti). La prima Masterclass è stata dedicata alla Pralina Perfetta firmata Davide Comaschi, con la quale vinse nel 2013 il World Chocolate Masters di Parigi. A seguire Monica Meschini di International Institute of Chocolate and Cacao Tasting farà una lezione con analisi sensoriale dei mono origine provenienti da Perù ed Ecuador. Il Maestro Guido Castagna nella sua masterclass presenta la mousse al cioccolato fondente e Diego Poli di Chocolate Academy Milano fa viaggiare tra i sapori del cioccolato del Venezuela e del Perù.

Questo weekend si alternano sul palco gli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, associazione guidata dal Maestro Iginio Massari come: Domenico Di Clemente, Emanuele e Filippo Valsecchi, Denis e Andrea Buosi, Alessandro Servida, Fabrizio Galla, Guido Castagna e Maurizio Colenghi, Giuseppe Piffaretti, ma anche lo chef Luigi Margiovanni di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana.

L’Associazione Professionale Cuochi Italiani, presieduta da Sonia Re, porta Federico Trobbiani e Fabio Zanetello & Domenico Della Salandra con due ricette salate al cioccolato. La Chocolate Academy Milano diretta dal maître chocolatier Alberto Simionato propone le degustazioni di cioccolato Cacao Barry con mono-origini provenienti da Tanzania, Madagascar, Perù e Venezuela.

Gli studenti del Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo - la scuola di formazione di Confcommercio Milano, affiancano chef e pasticceri nelle masterclass e nelle degustazioni.

Il cioccolato è anche arte pittorica con i professionisti dell’illustrazione e le loro performance live. Per gli innamorati che vorranno celebrare il loro amore con gli aromi del cioccolato è stato creato nel cortile di Palazzo Bovara un set San Valentino per selfie “instagrammabili” e un percorso all’insegna dell’amore nella ChocoGallery, al primo piano, con l’esposizione dei migliori prodotti di pasticceria da regalare per la festa degli innamorati come Cracco, Davide Comaschi per da Vittorio, Iginio Massari, Pasticceria Martesana Milano, Lavoratti, Pasticceria Buosi, Pasticceria ArteSapori di Emanuele Valsecchi.

Nella Sala delle Colonne invece sono esposti i dieci finalisti del digital contest “Un Dolce per San Valentino”: Davide Palma di Atelier della Pasticceria, Roberta Wand e Mattia Dellon di Il Golosone, Sonia La Torre Ruiz di Dolcelino, Giovanni Galli dell’omonima pasticceria, Marco Battaglia Pasticceria Marlà, Carmine Menna – Pasticceria Menna, Simone Codena – Pasticceria Edonè, Tonino Orlando di Pasticheri e Patrick Zanesi di Dolce e Salato, Simona Solbiati di Solbiati Cioccolato. Oggi la giuria presieduta dal Maestro Massari nominerà il vincitore.

Ecco il programma di domenica 12 febbraio. Ingresso gratuito

Ore 10.30 - Masterclass Filippo Valsecchi - Cuor di Cremino

Ore 11.30 - Degustazione Marta Giorgetti Chocolate Academy Milano Monorigini Tanzania e Madagascar

Ore 12.00 - Masterclass Luigi Margiovanni Alma, Scuola di cucina Cioccolato fondente, pere e polpa di cacao

Ore 12.30 - Masterclass Domenico Di Clemente – Bicchierino al cioccolato e Bonet

Ore 13.30 - Degustazione Monica Meschini IICCT Quale liquido per quale cioccolato: Acqua, Tè, Caffè e Alcool incontrano il Cioccolato

Ore 14.45 - Masterclass Fabrizio Galla . Cuor di Lampone

Ore 15.30 - Degustazione Monica Meschini IICCT A qualcuno piace bianco

Ore 16.15 - Masterclass Maurizio Colenghi- Amore di cioccolato

Ore 17.30 – Degustazione Alberto Simionato- Chocolate Academy Milano Monorigini Tanzania e Madagascar

Ore 18.15 – Masterclass Fabio Zanetello & Domenico Della Salandra del Ristorante Clotilde Brera – Apci Chef- Risotto crema di peperone dolce, cioccolato, crumble di arachidi e cacao



Con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e il supporto di Confcommercio Milano, ChocoLOVE è l’evento dedicato alla cultura e all’amore per il cioccolato che unirà il mondo Gourmet a quello dei Viaggi e a quello dell’Amore. Gli hashtag ufficiali sono #cioccolatoamoremio e #chocolovemilano.