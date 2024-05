Il poliziotto accoltellato a Milano è sveglio: respira autonomamente e risponde alle domande

Finalmente un'ottima notizia sullo stato di salute di Christian Di Martino, vice ispettore della Polizia di Stato accoltellato lo scorso giovedì alla stazione ferroviaria di Milano Lambrate da un marocchino: il poliziotto che ha subìto ben cinque arresti cardiaci e per il quale si sono rese necessarie 70 trasfusioni, secondo fonti dell'Ansa si è risvegliato e riuscirebbe a respirare autonomamente senza l'aiuto di mezzi meccanici.

Le risposte alla polizia

Le condizioni di salute, quindi, sarebbero in miglioramento tant'é che riuscirebbe a rispondere anche alle prime domande che gli vengono fatte sulla vicenda che lo ha visto direttamente coinvolto. Nelle ultime ore era arrivato il tributo social della Polizia di Stato che in un video con tanti applausi riservati nei suoi confronti oltre a parole di coraggio e pronta ripresa. " Ci uniamo alla vicinanza e all'affetto degli allievi agenti della Scuola di Peschiera del Garda per il vice ispettore Christian Di Martino delle Volanti della questura di Milano che in questi giorni sta lottando per la vita dopo il grave ferimento in servizio" . Ricordiamo che nella giornata di ieri, sabato 11 maggio, il polizzioto è stato trasferito in terapia intensiva in prognosi sempre riservata.

La ricostruzione della vicenda

I fatti sono avvenuti notte di giovedì scorso quando Hassan Hamis, un marocchino che vive irregolarmente nel nostro Paese da più di 20 anni ha colpito con dei sassi una donna di 55 anni che viene presa in pieno sulla tempia e cade a terra svenuta: chiamate immediatamente le forza dell'ordine, tra gli agenti arriva il 35enne Di Martino che nonostante la fine del turno lavorativo non si è tirato indietro alla richiesta di soccorso tempestivo. A quel punto, il marocchino prova a scappare lungo i binari mentre viene inseguito dalle forze dell'ordine: il vice ispettore gli ordina di non continuare a scappare facendogli capire di avere con sé il taser, dispositivo a energia condotta per bloccare i malintenzionati e delinquenti con le scariche elettriche. Dopo l'avvertimento Di Martino è passato ai fatti colpendo il marocchino su una gamba e all'addome.

Le cose, purtroppo, non vanno per il verso giusto visto che Hamis non subisce gli effetti del dispositivo: ne nasce una colluttazione tra i due con il marocchino che esce un coltello dalla tasca del giubbitto e colpisce il poliziotto alla schiena riuscendo a perforare parti vitali quali un rene, la milza e il duodeno: Di Martino non riesce a trattenersi dall'urlare a causa del dolore e della grave perdita di sangue: con estrema velocità arriva un'ambulanza che lo porta al Niguarda per un intervento d'urgenza per salvargli la vita: sono state necessarie decine di sacche di plasma e sangue altrimenti sarebbe morto.