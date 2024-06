Cicista 89enne viene travolto da una moto a Milano: è gravissimo

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Milano, in Viale Corsica, periferia orientale della città in direzione dell'idroscalo. Un ciclista di 89 anni stava percorrendo l'arteria quando è stato urtato da una moto che viaggiava sulla stessa corsia. Nell'impatto, l'uomo è stato scaraventato a terra e ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi ed è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Niguarda. Sul luogo dell'incidente ci sono gli uomini della polizia locale di Milano, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto.

Le condizioni del ciclista vengono definite "disperate". Non è chiaro se indossasse il casco ma il colpo subito al capo è stato violentissimo. Sul luogo, oltre all'ambulanza, sono arrivate anche un'auto medica e un'auto infermieristica, che hanno intubato sul posto l'89enne prima della corsa a sirene spiegate verso il Niguarda. Il ciclista si troverebbe in coma e non avrebbe mai ripreso conoscenza. Le prime testimonianze riferiscono che l'impatto è avvenuto dove viale Corsica incrocia con largo Rodari e via Mezzofanti. La motocicletta pare provenisse da via de Andreis per dirigersi verso via Mezzofanti, in direzione del centro cittadino.

Quell'incrocio è dotato di un semaforo, pertanto, anche grazie alle telecamere eventualmente presenti sul posto e alle testimonianze di chi si trovava in quel momento in prossimità dell'incrocio, i vigili di Milano dovranno capire se uno dei due mezzi sia passato con il rosso. Il conducente della moto non ha riportato alcun trauma nello scontro, anche se è evidentemente sotto choc, e ha già fornito la sua testimonianza alle forze dell'ordine, che per tutto il pomeriggio hanno completato i rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Quello occorso nel pomeriggio di oggi è l'ennesimo incidente gravissimo che coinvolge una bicicletta a Milano.

Ma solo 48 ore fa due persone che viaggiavano a bordo di uno scooter sono morte andando a schiantarsi contro un unocentrale in zona San Siro. Per entrambe lo schianto è stato fatale e i soccorritori non sono riusciti a salvarli.