Un'altra ciclista travolta a Milano: gravissima 55enne

Ancora un incidente a Milano, ancora con una bicicletta coinvolta, stavolta lungo il Naviglio pavese, in via Ascanio Sforza. La ciclista, una 55enne, stava pedalando verso sud quando è stata colpita da un'auto che viaggiava nella stessa direzione, verso via Famagosta. La vettura si trovava qualche metro più indietro ma non è ancora chiara la dinamica. La donna è stata trasporta in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda.