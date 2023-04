False identità, pranzi e cene senza pagare: la donna incubo dei ristoratori

Colazione, pranzo e cena a scrocco. E se la giornata "diceva bene" non rinunciava neanche allo spuntino, ovviamente tutto gratis. Per questo motivo, nella giornata di martedì 4 aprile, una cinquantenne lituana è stata rimpatriata nel suo Paese d'origine. La donna, col "vizio" di non saldare il conto al ristorante, è stata denunciata per insolvenza fraudolenta ai danni di alcuni ristoratori di Firenze. Non solo: le sono stati contestati anche i reati di ricettazione, false attestazioni a Pubblico Ufficiale e porto d'oggetti atti ad offendere. Circostanze che, a seguito del decreto di allontamento emesso dal Prefetto del capoluogo toscano lo scorso febbraio, hanno reso inevitabile l'allontamento dall'Italia.

La lituana col "vizio" dei pranzi a scrocco

Pensava di farla franca e, a dire il vero, per un bel po' di tempo ci è riuscita. Finché, domenica sera, non è stata colta sul fatto. Come d'abitudine, la signora si era fermata a cena in un ristorante di Piazza della Signoria, nel centro storico di Firenze. Quando la cameriera le ha portato il conto, si è rifiutata di pagare. A quel punto, è scattata la segnalazione alle forze dell'Ordine. Una volante di via Zara si è precipitata sul posto fermando la cliente impertinente prima che si dileguasse. Alla richiesta degli agenti di presentarsi, la cinquantenne ha fornito false generalità (un classico, a quanto pare). Inoltre, durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato nel suo zaino un martello, una tenaglia, un coltello e diversi documenti appartenenti ad altre persone. Un caso? Non proprio.

Mentiva sull'identità

Oltre a garantirsi (gratis) sempre la pancia piena - sembra che fosse un habitué di locali molto rinomati - la donna era solita mentire sulla propria identità. Per giunta, copriva un range di età e nazionalità molto ampio: una volta si presentava come una 30enne albanese, un'altra come una sessantenne rumena. Insomma, a seconda dei casi e di come girava la giornata. Un espediente che, neanche a dirlo, le serviva per farla franca e continuare ad agire impunemente ai danni di molti ristoratori. Le "prodezze", però, non si sarebbero limitate allo scrocco di pranzi e cene. In diverse occasioni, la signora avrebbe anche minacciato i gestori delle trattorie con armi da taglio e, più volte, avrebbe creato non pochi problemi alla sicurezza o ai viaggiatori in transito nell'aeroporto fiorentino.

Il rimpatrio