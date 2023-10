Coldiretti, arriva a Roma il villaggio contadino: ecco la manifestazione

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, la Coldiretti sarà protagonista di un evento in una storica location di Roma, il Circo Massimo, con il "Villaggio Coldiretti": si tratta di un vero e proprio villaggio contadino così da toccare con mano la centralità e le eccellenze dell’agricoltura italiana. L'ingresso è gratuito con orari che nei primi due giorni saranno dalle ore 9 alle 23 mentre domenica l'ingresso è previsto dalle 9 alle 20.

Come si svolgerà la manifestazione

Si tratta di un grande festival dello street food contadino: a soli 8 euro si potrà provare il cibo a "km 0", si degusteranno i prodotti di molte aziende agricole, si prenderanno lezioni di cucina dagli agrichef e sarà un appuntamento molto amato anche dai più piccoli che potranno vivere l'esperienza di andare in sella agli asini o visitare mucche, pecore e conigli nella " fattoria didattica e nell’agriasilo dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l’orto #stocoicontadini ".

Nella tre giorni, poi, non mancheranno spettacoli itineranti che movimenteranno la vita all'interno del villaggio: sul sito della Coldiretti si potrà leggere il programma completo diviso per i giorni e per le varie fasce orarie, dal mattino alla sera, così da non perdere l'appuntamento al quale si desidera partecipare.

Le tematiche trattate

Come detto, saranno migliaia gli agricoltori presenti assieme al presidente della più importante associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, Ettore Prandini: tra le tematiche trattate non mancheranno " l a biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione ". Nella tre giorni saranno presenti sia esponenti istituzionali ma anche rappresentanti della società civile che discuteranno sui temi caldi di stretta attualità come il cambiamento climatico, l’alimentazione, i rischi collegati ai modelli di consumo omologanti quali, soprattutto, quelli che riguardano il cibo sintetico, una delle prime minacce per la salute dei cittadini e la sopravvivenza del Made in Italy agroalimentare.

ll Villaggio Coldiretti della Capitale si appresta ad essere l’unico luogo al mondo dove, per tutto il fine settimana (venerdì compreso), sarà a disposizione dei cittadini l’esperienza gourmet con il miglior cibo italiano al 100% alla modica cifra di 8 euro con tutti i vari menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. " Sarà anche possibile fare la Spesa sospesa, l’iniziativa di solidarietà lanciata da Campagna Amica per donare prodotti agroalimentari 100% italiani alle famiglie bisognose", spiega la Coldiretti.

Inoltre, un intero settore sarà dedicato alla pet therapy e la funzione degli animali nella cura del disagio. Non mancherà nemmeno la scuola dell'olio extravergine italiano nell’Oleoteca e nell’Enoteca del Villaggio si potranno degustare i migliori extravergine, vini e birra agricola ma anche seguire le lezioni di agricosmesi delle donne della Coldiretti con i trucchi di bellezza della nonna.