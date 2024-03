Torino, colpito col machete mentre è sul monopattino: 23enne rischia l'amputazione

Un agguato in piena regola quello messo a segno ieri pomeriggio nel quartiere Mirafiori Nord di Torino. Due persone hanno aggredito un 23enne in via Barnaba Panizza ferendolo gravemente a una gamba con un machete. Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato trasportato dal 118 al Cto e rischia l'amputazione dell'arto inferiore. La polizia è sulle tracce dei due giovani, i quali erano a bordo dello scooter. In particolare, gli inquirenti stanno cercando di individuare chi ha materialmente sferrato il colpo di machete.

Il fatto

Dai primi riscontri delle forze dell'ordine sembrerebbe che il 23enne sia stato vittima di una vendetta per gelosia. Il ragazzo, come riporta il quotidiano La Stampa, avrebbe mostrato interesse per la fidanzata di uno dei due aggressori, facendole avance spinte sia sui social media sia di persona. Da qui la reazione violenta del giovane che ha messo in atto il suo proposito di far del male al 23enne. Quest'ultimo sembra era su un monopattino insieme a un'altra ragazza quando si è avvicinato lo scooter con due persone a bordo con casco integrale. Uno degli aggressori è sceso dal mezzo a due ruote e con il machete ha inflitto un solo colpo secco alla gamba della vittima dell'agguato, prima di fuggire con il complice. A quel punto le urla del ferito hanno attirato l'attenzione dei residenti i quali hanno chiamato i soccorsi.

L'intervento del carabiniere

Un carabiniere fuori servizio, che abita proprio in via Barnaba Panizza, è sceso in strada e ha stretto la sua cintura intorno alla gamba del malcapitato evitando che si dissanguasse in attesa dell'intervento del 118. Quando sono arrivati i medici lo hanno medicato e portato al Cto dove ha subito un primo intervento chirurgico. Il 23enne non è in pericolo di vita, ma rischia di perdere l'arto. La polizia, intanto, sta interrogando alcuni testimoni presenti a Mirafiori e conta di acciuffare in breve tempo i due aggressori.