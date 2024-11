Coltellate tra bimbi per un pallone: ferito un 13enne, l'aggressore ha solo 10 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

- In aggiornamento -

Finisce a coltellate tra minorenni per un pallone conteso. Ennesimo episodio di violenza tra ragazzi nel Napoletano, questa volta a Giugliano in Campania, dove, ieri sera, un 13enne è stato ferito a una gamba con un coltello da un bimbo di 10 anni. Lo ha riferito lo stesso ragazzo aggredito ai militari che lo hanno interrogato. Sempre secondo quanto raccontato dal giovane, la vittima non conosceva il suo aggressore. I carabinieri, alle 21.15, sono stati chiamati nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino San Giuliano dove poco prima il ragazzo, accompagnato dai genitori, si era presentato in ospedale con una ferita d'arma da taglio.

La vicenda

Dalle prime ricostruzioni dell'atto di violenza sembrerebbe che il 13enne, mentre stava giocando a pallone con altri amici in un'area verde vicino piazza Gramsci, sia stato avvicinato dall'altro bambino che voleva prendere la palla. L'adolescente si sarebbe rifiutato e così il piccolo di 10 anni lo avrebbe colpito con un coltello alla coscia sinistra.

L'indagine

Trasferito immediatamente in ospedale, il ragazzo è stato dimesso con

un punto di sutura dall'ospedale San Giuliano. Sono in corsoda parte dei carabinieri della stazione di Giugliano in Campania per ricostruire la dinamica dell'accaduto e identificare l'aggressore.