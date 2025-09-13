Commando armato blocca auto in strada: uomo rapinato e in ginocchio, le immagini choc

Una scena che ha dell'incredibile, quella che si sono trovati dinanzi agli occhi gli automobilisti che percorrevano la strada statale 16 nel tratto tra Foggia e Cerignola durante il pomeriggio di ieri, venerdì 12 settembre, quando un commando armato ha rapinato un uomo sottraendogli "al volo" l'auto e sparendo nel nulla nel giro di una manciata di secondi.

Il video degli attimi conclusivi dell'improvviso blitz, nel quale si può vedere il proprietario del mezzo, una Mercedes di colore nero, ridotto in ginocchio mentre i rapinatori ripartono a tutto gas al volante del mezzo di sua proprietà, hanno fatto il giro del web e dei social network diventando in breve virali. L'incursione armata è stata talmente rapida e inattesa da aver lasciato interdetti anche gli automobilisti che si trovavano alle spalle della vettura presa di mira dai malviventi: nonostante la tempestività delle segnalazioni e del successivo intervento sul posto, tuttavia, le forze dell'ordine non sono riuscite a rintracciare i rapinatori, tuttora ricercati.

Con la speranza di poter fare affidamento sulle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate nelle vicinanze del luogo della rapina, gli inquirenti hanno potuto al momento basarsi esclusivamente sul racconto fornito dai testimoni che hanno assistito all'incursione.

Secondo le prime ricostruzioni, ad aver agito sarebbe stato un comando armato formato almeno da quattro persone. L'uomo al volante avrebbe improvvisamente tagliato la strada alla vittima, permettendo ai complici di entrare in azione: dopo aver spalancato la portiera dell'auto, i rapinatori hanno fatto scendere con la forza il conducente costringendolo a inginocchiarsi, per poi sparire a tutta velocità. Il tutto, stando alle testimonianze dei presenti, nel giro di pochi secondi.

Le immagini forti hanno suscitato indignazione e preoccupazione sul web, soprattutto da parte dei cittadini che vivono nei pressi del luogo dell'aggressione e percorrono la statale 16 tutti i giorni, ancora di più perché, a quanto pare, non si tratterebbe di un episodio isolato. "Non siamo più liberi di circolare senza paura" , commenta un residente sotto il post.

"Tutto ciò che sta accadendo è colpa nostra che abbiamo paura di fare cambiare le cose”

“in questo Paese se vogliamo sopravvivere ci vogliono le maniere forti altrimenti faremo una brutta fine, le regole non devono essere scambiate per dittatura”

“A Cerignola/Foggia occorre l esercito per ripulire una città che non merita questo”

, considera un follower,, commenta un altro.