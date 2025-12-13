Uomini e donne, il sogno di un figlio, le crisi: la storia d'amore tra Elga Enardu e Diego Daddi

Dopo sedici anni d'amore, un matrimonio e il sogno sfumato di avere un figlio, Elga Enardu e Diego Daddi si sono ufficialmente detti addio. Ad annunciare il divorzio è stata l'ex tronista sarda che, attraverso le storie del suo profilo Instagram, ha parlato di un addio sofferto ma definitivo. Diego e Elga sono stati una delle coppie più longeve nate negli studi televisivi del programma di Maria De Filippi e già nel 2023 avevano attraversato una profonda crisi, che però sembrava essere superata. Ripercorriamo le tappe della loro storia d'amore.

L'incontro a Uomini e donne

Novembre 2008. Una nuova stagione di "Uomini e donne" è appena cominciata e tra le nuove troniste c'è Elga Enardu, sorella di Serena Enardu che nella trasmissione ha conosciuto il suo compagno, Giovanni Conversano. Elga è un volto nuovo della televisione e nello studio di Maria De Filippi è corteggiata da Marcelo Fuentes. Sul trono c'è anche Claudia Piumetto che ha tra i suoi corteggiatori Diego Daddi. Le strade di Elga e Diego, però, non si incrociano. A maggio 2009 lei sceglie di uscire dal programma con Marcello, che però le dice "no", mentre Diego è la scelta di Claudia, ma anche lui le dice "no".

La prima estate insieme

Estate 2009. Usciti entrambi single da "Uomini e donne" Elga e Diego iniziano a frequentarsi e trascorrono buona parte dell'estate insieme. Le prime foto che li ritraggono insieme complici e molto affiatati vengono pubblicate da alcuni fan sui social network, ma è la rivista Visto - a luglio 2009 - a ufficializzare la relazione con le foto dei baci tra Diego e Elga in spiaggia in Sardegna.

La convivenza in Sardegna

Ottobre 2009. Proprio sulle pagine di Visto Elga conferma che lei e Diego hanno una relazione, ma che è cominciata dopo la fine di Uomini e Donne: " Ora possiamo raccontarvi i nostri tre mesi d’amore. La passione tra noi non è nata in tv e vogliamo viverla da persone normali. Ecco perché non abbiamo messo subito in piazza i nostri sentimenti. Diego mi ha mandato un messaggio appena finito il programma, mi scriveva che aveva avuto la possibilità di osservarmi e che avrebbe voluto abbracciarmi dal vivo perché ero una bella persona e meritavo tanto dalla vita ". Nel giro di poche settimane Diego e Elga iniziano una convivenza e Daddi si trasferisce a Cagliari a casa di Elga.

L'incidente stradale

Estate 2011. La relazione tra Diego e Elga procede a gonfie vele ma la coppia vive un momento difficile. Daddi è vittima di un brutto incidente stradale, mentre sta rientrando a Salerno dalla sua famiglia e finisce in ospedale con escoriazioni e contusioni. L'ex corteggiatore rischia di perdere la vista da un occhio a causa del violento impatto con l'airbag, ma dopo alcuni giorni di ricovero Diego torna a casa senza conseguenze.

Il desiderio di un figlio

Marzo 2013. Elga e Diego rilasciano un'intervista di coppia al settimanale Vip e fanno una confessione molto intima: " Siamo pronti a convolare a nozze ma ci manca solo un figlio". Elga chiarisce: "Insieme siamo molto felici. l'unica cosa che ci manca è la benedizione di un figlio. Ci stiamo lavorando... ma anche senza un bebè ci sentiamo una famiglia" . Intanto nell'aria c'è profumo di fiori d'arancio.

Il matrimonio a Cagliari

21 ottobre 2017. Dopo otto anni di fidanzamento Diego e Elga si sposano nel Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. A fare da testimoni alla coppia sono la sorella Serena e il compagno Pago e sui social network Diego e Elga condividono numerose foto e molti video delle nozze e dei festeggiamenti fino a tarda notte con amici e parenti.

La crisi del sesto anno

Ottobre 2023. Dopo sei anni di matrimonio Elga e Diego annunciano la separazione. Per i fan è un vero e proprio shock perché su di loro non era mai circolato alcun gossip. " A volte l'amore non basta", scrive su Instagram Enardu, mentre Diego in un'intervista spiega i motivi dietro alla crisi: "Ci sono problemi che vanno più nell'intimo, dove ci sono dei momenti in cui è giusto rispettare la privacy. C'erano già dei problemi, soprattutto miei, ma perché non sto passando un bel periodo. Diciamo che per sopperire a questo periodo prima devo rispettare me stesso, infatti, ho intrapreso un percorso terapeutico".

Il riavvicinamento

Ottobre 2024. Un anno dopo la separazione, nel giorno del loro settimo anniversario di nozze, Elga affida ai social un messaggio d'amore per Diego. Un annuncio che parla di riavvicinamento e crisi superata. " La Io e Diego abbiamo superato un anno molto difficile, un anno importante che ci ha messo a dura prova, un anno di profonda sofferenza di urla, lacrime e paura. Oggi voglio dire grazie a tutto questo perché insieme abbiamo attraversato l'inferno, abbiamo combattuto e vinto. Oggi siamo felici innamorati e uniti più che mai ". Nonostante ciò la coppia continua a vivere con difficoltà il loro amore.

L'addio definitivo