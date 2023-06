"Gravi lesioni interne": così il "gioco" del branco spedisce un 15enne all'ospedale

Si trattava di un semplice "gioco", di un "rito di iniziazione", come lo hanno definiti alcuni protagonisti della vicenda, ma che si è concluso nel peggiore dei modi per la vittima di turno: a causa del cosiddetto "scaricone", infatti, un ragazzino di 15 anni è finito in gravi condizioni in ospedale e si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Cosa è lo "scaricone"

Un episodio che risale alla scorsa domenica 18 giugno, e che si è verificato durante il "festeggiamento" del compleanno dell'adolescente da parte di alcuni amici a Cassano Spinola, in provincia di Alessandra. Dopo le celebrazioni più tradizionali, ecco arrivare quello che viene a configurarsi come una sorta di "rituale di iniziazione", così come lo hanno definito i giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni che hanno preso parte al pestaggio.

"Si chiama scaricone" , hanno spiegato i responsabili, "qualcosa che facciamo sempre" . In questo caso, tuttavia, il rito di iniziazione si è concluso in modo drammatico, dato che il festeggiato è finito al pronto soccorso con dolori lancinanti ed è stato quindi ricoverato in ospedale a causa di lesioni interne per le quali, probabilmente, dovrà anche essere sottoposto a un intervento chirurgico.

È la madre del ragazzino a spiegare cosa è accaduto e a raccontare a "La Stampa" l'angoscia provata in quegli attimi. "Mio figlio è rincasato domenica sera ed è andato subito a dormire senza che potessi rendermi conto di cosa fosse accaduto" , spiega Valeria Machi al quotidiano. "Il giorno dopo ha manifestato forti fitte al ventre ma pensava fossero causati dal cibo" , ricorda la donna, che fin da subito ha sospettato che ci fosse qualcosa che il figlio non le stava raccontando. "Quando ho visto che i dolori persistevano, ho cercato di farmi dire qualcosa di più, senza ottenere una risposta plausibile" , prosegue.

Qualche informazione, finalmente, arriva qualche giorno più tardi grazie al fratello del 15enne. "Solo due giorni dopo mio figlio più grande ha scoperto cos'era successo in realtà e me lo ha riferito" , aggiunge la donna.