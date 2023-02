Il Comune di Napoli restituisce allo scultore la statua di Maradona: ecco perché

La decisione assunta dal Comune di Napoli farà discutere: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi ha rinunciato alla donazione della statua del campione argentino Diego Armando Maradona da parte dell’artista Domenico Sepe. Dopo la scenografica inaugurazione a novembre del 2021, quando la scultura fu posizionata temporaneamente davanti lo stadio di Fuorigrotta alla presenza delle autorità politiche, civili e religiose, si attendevano i permessi ufficiali per sistemarla in maniera definitiva nel quartiere.

Quei permessi sono arrivati ma, intanto, il Comune ha cambiato idea. La statua, parcheggiata dopo l’inaugurazione negli studi di Sepe, rimarrà in garage. La motivazione è stata data dal quotidiano Il Mattino. A quanto pare, dopo due anni, l’amministrazione comunale ha voluto capire se il costo di realizzazione della statua dichiarato dall’artista (30mila euro) fosse coerente. Per questo motivo è stata avviata un’indagine che ha dato un risultato sorprendente: la scultura vale molto di più di quanto dichiarato da Sepe.

Ciò ha creato un problema di fondo. Il codice civile recita che una donazione va commisurata alle possibilità di spesa del donante. Siccome l’artista non ha un patrimonio personale ingente, la statua non può essere accettata. In più, sembrerebbe che l’installazione della scultura per qualche tempo fuori lo stadio abbia procurato a Sepe un vantaggio ingiusto in termini di visibilità. Sulla vicenda si parla anche di una possibile inchiesta della magistratura. Insomma, una situazione imbarazzante per tutti.

L’artista si è detto offeso da ciò che è accaduto e sorpreso dal possibile risvolto giudiziario, dato che, fino a questo momento, ha rivelato di non aver ricevuto alcun avviso dai giudici. Adesso bisognerà attendere cosa succederà nelle prossime settimane ma, in ogni caso, la statua di Maradona non potrà essere esposta nel luogo più consono: fuori dallo stadio dove ha giocato per anni il "Pibe de oro".