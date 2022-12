Concertone capodanno, ecco cosa può cambiare

Torna il Concertone di fine anno a Roma. Dopo due anni senza a causa della pandemia, la Capitale è pronta a cominciare il nuovo anno ospitando sul palco del Rome Restarts 2023 diversi artisti come Franco125, Madame, Elodie e Sangiovanni.

Condurranno la serata Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro. Tutto verrà trasmesso in diretta da Rds 100% Grandi Successi, la radio ufficiale dell'evento. Al momento la location decisa dal Comune per fare da sfondo alla kermesse sono i Fori Imperiali. Il concerto inizierà per le ore 21:30 del 31 dicembre e andrà avanti fin dopo la mezzanotte e il brindisi di rito. Il dj-set successivo alle esibizioni dei cantanti è affidato a Dimensione Suono Roma.

I dubbi sulla location

I nomi degli artisti annunciati fanno presagire una grande attenzione nei confronti del Concertone e la possibilità di una grande affluenza tra le strade della Capitale. I Fori Imperiali possono ospitare fino a 30mila persone. Per questo motivo l'assessore con delega al turismo, moda, grandi eventi e sport, Alessandro Onorato, ha spiegato in una nota: " Sarà così, come detto in conferenza ma in ogni caso stiamo verificando anche location alternative per farci trovare pronti nel caso le aspettative di pubblico superassero le stime delle scorse settimana ".

A consigliare la ricerca di nuove location è stata la Prefettura la quale lo scorso 17 dicembre avrebbe chiamato il Campidoglio esprimendo tutta la sua preoccupazione e perplessità. Motivo per cui l'assessore avrebbe chiesto all'Etbl, ente bilaterale del turismo del Lazio di stimare le prenotazioni alberghiere dovute al concerto del 31 dicembre. " Del resto - conclude Onorato - Roma quest'anno è l'unica grande città italiana che organizza un grande evento in piazza gratuito e aperto a tutti ".

Mercoledì 21 dicembre, alla luce dei dati emersi, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza valuterà la situazione e se sarà opportuno cercare altri luoghi. " Dopo decenni, la preoccupazione è diventata come accogliere decine di migliaia di spettatori e turisti in città. Siamo pronti , - conclude l'assessore - sarà una grande festa che confermerà la centralità e il ruolo di Capitale che compete a Roma ".

Le altre iniziative

Oltre al Concertone, sono previsti altri eventi per continuare a festeggiare il nuovo anno. Il primo gennaio, infatti, sono previsti 70 eventi per tutta la Capitale suddivisi tra spettacoli, visite guidate e attività culturali.