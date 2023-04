Il consiglio comunale annoia? Il sindaco di Roma Gualtieri gioca a Scopa

Evidentemente la riunione in corso doveva risultargli piuttosto pesante e noiosa: quale modo migliore di evadere dalla monotonia del consiglio comunale di Roma se non una bella partita a Scopa col proprio cellulare? Ciò che presumibilmente il primo cittadino Roberto Gualtieri non considerava è che qualcuno potesse essere interessato a studiare le sue strategie di gioco sul tavolo verde virtuale, e magari a scoprire se fosse riuscito a pescare il Settebello almeno lì, visto che altrettanto non pare aver fatto nell'amministrazioine della Capitale tra cinghiali, buche killer, lavori interminabili e rifiuti di vario genere.

Le immagini del sindaco che tenta di raggiungere gli agognati 21 punti prima dell'intelligenza artificiale stanno facendo rapidamente il giro del web e creando più di qualche malumore, in particolar modo tra i cittadini romani. Anche per il fatto che nell'aula Giulio Cesare si discuteva di una questione particolarmente delicata, ovvero della società Multiservizi, di cui Ama Spa detiene il 51% delle quote di capitale sociale.

Un Gualtieri che nella sua relazione aveva illustrato il lavoro fatto "per la riorganizzazione ed il rilancio di Ama" . L'operazione, unitamente al nuovo Piano Rifiuti, forma "uno dei due grani pilastri per superare definitivamente la lunga stagione segnata dalla crisi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti" . "Il percorso avviato da Ama" , ha spiegato il sindaco, come riferito da Roma Today, "con il piano quinquennale approvato a gennaio, prevede come obiettivi il miglioramento del decoro, l’incremento della differenziata e lo sviluppo della logistica e dell’impiantistica Per realizzarli “sono previsti investimenti pari a oltre 700 milioni".

La soddisfazione espressa da Gualtieri per quanto concerne il lavoro svolto con Ama non ha trovato grande riscontro tra le opposizioni. "Un processo di cambiamento atteso da tempo, di cui la città si sta accorgendo e che è indispensabile non solo per affrontare le sfide di Giubileo ed Expo ma soprattutto perché lo meritano i romani" , ha concluso il primo cittadino della Capitale. Le parole di Gualtieri rappresentano invece, secondo il consigliere comunale di FdI Francesca Barbato, "una mistificazione inaccettabile in un'aula istituzionale" , con la giunta che "si ostina a disconoscere la realtà e a raccontare che tutto procede secondo i piani".