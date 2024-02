Corre per prendere il bus ma viene investito: morto un 19enne con il monopattino a Bergamo

Incidente questa mattina alla stazione degli autobus di Bergamo, dove un 19enne, Zaccaria Belatik, è stato investito da uno dei mezzi del trasporto pubblico locale. Il govane stava correndo per raggiungere l'autobus con il suo monopattino quando, non visto dall'autista, è stato investito e trascinato per alcuni metri. L'impatto è stato violento per il giovanissimo, che è morto sul colpo. Stando alla prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine con le testimonianze degli amici che si trovavano con lui, il gruppetto si è ritrovato presso la stazione per salire a Borgo Palazzo per consumare una colazione.

Tuttavia, prosegue uno dei due ragazzi che era con lui, " al passaggio del tram mancavano ancora dieci minuti ". Per questa ragione, invece di attendere, i ragazzi hanno deciso di salire sull'autobus di linea che, però, era in partenza. " Zaccaria era con il monopattino. Quando abbiamo visto il bus, lui è andato avanti per fermarlo, perché poteva fare più veloce. Poi è successo quel che è successo ", ha spiegato il testimone che ha assistito a tutta la scena. " Anche l'autista è stato male, poveretto ", conclude l'amico della vittima. La dinamica dell'impatto dovrebbe essere già stata appurata: il 19enne stava correndo a destra dell'autobus che, però, stava già effettuando la manovra per immettersi a sinistra ed entrare nel traffico. Pertanto, dovendo stare attento alle macchine che sopraggiungevano da sinistra, certo che alla sua destra non ci fosse nessuno, non ha visto il giovane arrivare.