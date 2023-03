Un corriere lascia il furgone sulle strisce: la reazione dei vigili di Taranto

Un corriere Sda, di Taranto, aveva lasciato il furgone momentaneamente sulle strisce per effettuare una consegna nella sua città. Al rientro ha trovato una multa sul parabrezza. Ma la reazione dei vigili di Taranto è stata ripresa in un video, mentre i passanti chiedevano alla municipale di liberare il corriere.

Il comune di Taranto è guidato da un'amministrazione di centrosinistra: Pd, 5s e verdi. Il sindaco pd Rinaldo Melucci non ha espresso solidarietà verso il lavoratore strattonato, ma in difesa del codice: "La direzione competente ha avviato gli accertamenti del caso e siamo in attesa di una relazione dettagliata da parte degli operatori coinvolti, seguiremo con attenzione l'evoluzione della vicenda, confidando - aggiunge il primo cittadino - che si faccia presto piena chiarezza a garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti e del rispetto del codice. Al momento, ciò che si può osservare è una reazione molto scomposta da parte del conducente, davanti all'elevazione di una multa a carico di un furgone che sostava contromano, nei pressi di un'intersezione, ostruendo uno scivolo predisposto per i cittadini diversamente abili". La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia. "Come detto, attendiamo la relazione ufficiale - conclude Melucci - per avere un quadro più significativo, tuttavia, se confermate, deve essere inequivocabile per una città civile che certe infrazioni e reazioni sono intollerabili".

Di tutt'altro avviso invece l'opposizione, guidata dal consigliere della Lega Francesco Battista: "Abbiamo assistito, indignati, a dalle immagini pubblicate da liberi cittadini sui canali social, riguardanti una reazione fisica apparentemente violenta e sproporzionata posta in essere da alcuni Vigili Urbani nei confronti di un lavoratore dell’azienda SDA. Tutto ciò è avvenuto in pieno centro cittadino. Crediamo che questo non sia il modo di controllare il territorio. Inoltre non rappresenta un bel biglietto da visita per la nostra città: sono immagini che stanno facendo il giro dell’Italia".

Pertanto Francesco Battista, insieme ai colleghi consiglieri Luigi Abate e Massimo Battista, ha subito presentato una interrogazione all'assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci, che prima di passare con la giunta Melucci era uno storico esponente di At6, la lista del famigerato sindaco di Taranto Giancarlo Cito, noto per usare metodi forti per il controllo della città.



I consiglieri di opposizione hanno anche chiesto la sospensione dal servizio dei Vigili responsabili dei comportamenti avuti nei confronti del lavoratore, se detta condotta violenta fosse confermata.