Cortina d'Ampezzo e l’offerta bipolare dell’albero natalizio

Ascolta ora 00:00 00:00

C’è l’albero di natale di serie A e poi l’albero di natale di serie B. Basta andare a Cortina d’Ampezzo per capire l’arcano. In Piazza Roma svetta un abete bello naturale pronto ad essere addobbato secondo tradizione. Ma dalle parti della vecchia stazione il comune ha piazzato un albero in plastica alla faccia del green ma con la scusa che ci sono lavori in corso, la pavimentazione stradale non reggerebbe il peso di un albero autentico, dunque meglio il finto abete preso a noleggio da restituire a fine cenone e befana.

Storie buffe di strapaese, tra l’altro a Cortina per la pista di bob hanno sradicato un tot di alberi di cui non si conosce la fine, siamo sempre in pieno clima da assemblea condominiale tra lazzi e scazzi.

L’offerta bipolare dell’albero natalizio risponde ad una inedita par condicio, del resto accanto al panettone tradizionale qualcuno ha già scelto quello preparato con farina di grilli. Plastica e insetti, buon natale a tutti.