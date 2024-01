La costringe a bere, poi abusa di lei. Choc a Milano, arrestato 25enne straniero

Continua ad allungarsi la lista di violenze e abusi commessi nella città di Milano, dove ormai è allarme sicurezza. Arriva oggi la notizia di una donna abusata sessualmente in un parco nella periferia nord del capoluogo meneghino da uno straniero di 25 anni, che l'avrebbe prima indotta a consumare alcolici per poi approfittare di lei. Il caso, fanno sapere i rappresentanti delle forze dell'ordine, si è verificato lo scorso ottobre, ed ora si è finalmente arrivati all'arresto del responsabile.

Dove è successo

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si è verificato nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2023. La vittima, una giovane di 19 anni, era uscita di casa in tarda serata dopo aver discusso con i suoi familiari, e proprio in quella circostanza aveva incontrato il 25enne. Avrebbe quindi trascorso del tempo con lui, lasciandosi convincere a raggiungere una zona isolata di Milano, vale a dire il parco Wanda Osiris di via Veglia.

A quel punto, facendo leva sul suo stato d'animo, provato dopo la discussione con i genitori, l'uomo l'avrebbe sfidata a bere degli alcolici. Per la precisione, una bottiglia di Vodka, come riportato da Il Giorno, che sta seguendo la vicenda. Una volta stordita dall'alcol, la 19enne sarebbe stata abusata dal giovane che era con lei, e poi abbandonata.

Solo in un secondo momento, una volta ripresa, la ragazza ancora sotto choc è riuscita a rimettersi in piedi e a raggiungere a fatica piazzale Istria, dove ha chiesto aiuto. I soccorritori l'hanno trovata sotto choc. Da qui le indagini.

Chi è l'arrestato

Dopo la denuncia della 19enne è partita l'indagine che ha portato all'identificazione del presunto responsabile. Inizialmente si è parlato di un 25enne romeno, ma Il Giorno ha riportato la notizia che a finire nel mirino degli inquirenti è stato il 25enne ucraino Stanislav Bahirov, calciatore della Vogherese.

I due si sarebbero incontrati intorno all'una di notte, e poco dopo ci sarebbe stato l'abuso in una zona isolata del parco. Gli agenti della Squadra mobile di Milano sono giunti all'identificazione dopo aver acquisito e controllato le immagini estrapolate dalla videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

L'arresto, riporta Il Giorno, è avvenuto nel corso della mattinata di ieri, giovedì 25 gennaio. Il giovane dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale. Da controlli è emerso che alle spalle non aveva alcun precedente.