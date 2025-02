L'attività fisica poi il malore: così il 14enne è morto durante l'ora di ginnastica

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia in una scuola di Cremona, dove uno studente di 14 anni ha perso la vita a seguito di un malore. Per l'adolescente non c'è stato nulla da fare: è infatti deceduto durante il trasporto in ospedale.

Secondo quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio, intorno alle 9.30. Il 14enne si trovava a scuola, l'Istituto Torriani di Cremona, e stava svolgendo educazione fisica insieme ai suoi compagni di classe, quando si è sentito male. A quanto pare gli studenti erano impegnati nella corsa a staffetta, e proprio durante l'esercizio il ragazzo si è improvvisamente accasciato a terra, accusando un malore.

Il docente avrebbe subito cercato di rianimarlo con un defibrillatore semiautomatico (presente in ogni struttura sportiva), mentre qualcun altro provvedeva a contattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno fatto il possibile per salvare la vita al minore. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. I soccorsi, arrivati con un'ambulanza e un'automedica, hanno stabilizzato il giovane per poi trasportarlo in ospedale. La corsa al pronto soccorso, tuttavia, è stata inutile: il 14enne è morto intorno alle ore 13.00.

Sotto choc i compagni della 1C, classe frequentata dall'adolescente. Gli studenti sono stati fatti rientrare in classe mentre nella palestra si effettuavano le manovre di rianimazione sul ragazzo.

Laha naturalmente contattato i genitori del 14enne, che sono corsi in ospedale, dove hanno ricevuto l'atroce notizia.

Si cerca adesso di capire che cosa abbia provocato il malore letale. Inizialmente si pensava si fosse trattato di una crisi epilettica, mentre adesso si parla di arresto cardiocircolatorio.