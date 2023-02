La crisi di nervi, poi lo schianto sull'A4. Che cosa aveva assunto l'uomo alla guida

È risultato positivo a benzodiazepine e cannabis il 39enne italiano di origini marocchine che, sabato notte, ha tamponato e ucciso con la sua auto due donne ferme al casello autostradale dell'A4 Torino-Milano, all'altezza di Ghisolfa. A quanto risulta dai primi accertamenti investigativi, due giorni prima, era stato ricoverato in Psichiatria per una sospetta crisi di nervi. Il reato che gli è stato contestato dal pm della procura di Milano, Paolo Fillipini, è di omicidio stradale plurimo: rischia fino a 18 anni di carcere.

Positivo a benzodiazepine e cannabis

Aveva assunto benzodiazepine e fumato cannabis nei giorni precedenti al tamponamento mortale che ha ucciso Laura Amato, 54 anni, e Claudia Turconi, di 59. Verosimilmente al 39enne italo-marocchino (ha la cittadinanza italiana) sarebbero stati somministrati alcuni psicofarmaci giovedì notte, quando la moglie lo aveva accompagnato in ospedale per una sospetta crisi di nervi. Non è ancora chiaro, però, se poi abbia lasciato volontariamente la struttura dove si trovava (nella sua auto è stato trovato il bracciale del ricovero strappato) oppure sia stato regolarmente dimesso venerdì mattina. Non è mai stato sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso). L'esito definitivo degli esami ematochimici, che servono ad accertare la presenza e la concentrazione di sostanze tossiche nel sangue, saranno disponibili tra un paio di giorni.

La ricostruzione dell'impatto mortale

Residente a Pontenure (Piacenza), l'uomo non saputo fornire alcuna spiegazione sull'impatto mortale di sabato notte. " Si sta valutando il suo passato anche in relazioni a pregressi stati di malessere per i quali sarebbe stato in cura presso strutture ospedaliere ", fanno sapere fonti investigative all'Adnkronos. I filmati estrapolati dai sistemi di sorveglianza della rete autostradale sono stati fondamentali per ricostruire la dinamica dell'accaduto: " Si vede la Lancia Y, su cui viaggiavano le due donne, procedere a ridotta velocità per immettersi nella pista riservata al ritiro del biglietto di pedaggio - spiegano dalla questura - e l'altra auto, una Lancia Musa, sopraggiungere a velocità sostenuta e senza rallentare, colpire violentemente, da dietro ", l'auto ferma sbalzandola in avanti per diversi metri.

L'accusa di omicidio stradale plurimo