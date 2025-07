Crolla un montacarichi, morti tre operai a Napoli

Tre operai, tutti italiani di circa 50 anni, sono morti a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina, poco dopo le 9.30, in via Domenico Fontana al civico 163, all'incrocio con via San Giacomo dei Capri, zona Vomero, a Napoli. I lavoratori sono caduti dall'altezza di 20 metri, da un ponteggio, a causa di un incidente a un montacarichi, mentre eseguivano alcuni lavori di ristrutturazione in un edificio di sei piani. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. A constatare il decesso sono stati gli operatori del 118, giunti per primi sul luogo della tragedia. Sono già state effettuate le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Il cestello montacarichi improvvisamente si è ribaltato

Secondo una prima ipotesi formulata dagli inquirenti, il cestello montacarichi dell'impalcatura mobile si sarebbe improvvisamente ribaltato e i tre operai sono precipitati nel vuoto. Ora sono partite le verifiche del caso, anche quelle collegate ai dispositivi e alle misure di sicurezza. Il procuratore aggiunto Antonio Ricci, coordinatore della sesta sezione "lavoro e colpe professionali" della procura di Napoli, insieme con il sostituto procuratore Stella Castaldo, si è recato in via san Giacomo dei Capri, nel quartiere Vomero, per un sopralluogo sul luogo dove stamattina si è verificato il gravissimo incidente costato la vita ai tre operai. I due magistrati si stanno tenendo in stretto contatto con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri.

Il cordoglio del ministro del Lavoro