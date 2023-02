A Firenze è arrivata nelle scorse ore la figlia di Raùl Castro. A riceverla c'erano il sindaco PD Dario Nardella, il presidente del consiglio comunale Luca Milani e i consiglieri di Sinistra Progetto Comune. E al termine della cerimonia, la nipote del dittatore Fidèl Castro ha avuto modo di presentare in alcuni circoli locali l'esperienza del "Codice delle Famiglie", che è entrato in vigore a Cuba dopo il referendum dello scorso anno ed include il matrimonio tra persone dello stesso sesso, le adozioni e la maternità surrogata. Ma a Cuba i diritti civili dei cittadini in generale e della comunità omosessuale in particolare sono davvero garantiti, considerando tanto le persecuzioni avvenute sotto il regime comunista di Fidèl quanto gli oltri mille prigionieri politici detenuti attualmente nelle carceri cubani? Questa la provocazione di Fratelli d'Italia, espressa a margine della visita di Mariela Castro nel capoluogo della Toscana.

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia - Cuba e il circolo di Firenze "Riccardo Torregiani" hanno organizzato una serie di iniziative legate dalla presenza della deputata dell'assemblea nazionale del potere popolare di Cuba: dopo aver visitato Palazzo Vecchio, la discendente della famiglia che governò per decenni a L'Avana ha tenuto una serie di comizi nei quali avrebbe presentato il "nuovo volto di Cuba". Raùl Castro non è più presidente da ormai qualche anno: presidente dal 2019 è Miguel Diaz Canel, con Manuel Marrero Cruz come primo ministro. Quella che viene presentata alla stregua di una svolta più progressista non sembra tuttavia prescindere dalla leadership del Partito Comunista, che resta ben saldo. Anche su queste basi Jacopo Cellai ed Alessandro Draghi, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, non hanno risparmiato una "stoccata" a Mariela Castro e all'amministrazione fiorentina di centrosinistra. E in un comunicato, non hanno nascosto una serie di perplessità, ravvisando una vena di incorenza da parte della sinistra (italiana e non).

La provocazione di Fratelli d'Italia