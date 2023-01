Cuccioli sfruttati: il racket dei clochard sulla pelle degli animali

Quante volte, passeggiando per Milano, si incrociano uomini e donne senzatetto con simpatici cani al seguito? E quante volte, quell'immagine, colpisce a un livello così profondo da spingere anche i più duri a lasciare qualche moneta. La stessa che, magari, qualche metro prima non è stata lasciata all'altro clochard all'angolo di strada precedente, quello senza un cane con sé a impietosire i passanti. Quante volte è accaduto, e quante altre volte accadrà? Ma non è sempre tutto come appare, anzi. Il settimanale Libero in edicola quest'oggi racconta il mondo che si nasconde spesso dietro quelle immagini, un mondo sommerso fatto di racket e di commercio illegale di animali, sfruttati per impietosire.

Ovviamente, questo non sigifica che non esistano clochard che hanno scelto, per necessità o per filosofia di vita, per la strada insieme al loro animale, unico loro compagno di vita. Ma questi, con un minimo di attenzione in più, è facile riconoscerli. Le associazioni animaliste - Task Force Animalista, Zampette Felici e la sezione milanese di Anpana hanno acceso il focus su altre situazioni, molto diverse, in cui il cane diventa uno strumento di accattonaggio. Esiste, infatti, una vera e propria organizzazione a Milano, composta principalmente da rumeni, bulgari e slovacchi che si scambiano i cani durante il giorno per impietosire i passanti. Si tratta per lo più di sbandati, ubriachi o drogati, senza documenti in regola per sé e per gli animali stessi.