Un Ak-47 e 140 kg di droga: la scoperta choc in un appartamento di Cuggiono

In una casa di Cuggiono, nel Milanese, custodivano ben 140 chili di droga e armi, tra cui un fucile d'assalto. Per questo motivo una coppia di italiani, lui di 36 anni e lei di 34 (entrambi con precedenti), sono stati arrestati con le accuse di spaccio e detenzione illegale di armi da guerra e clandestine. A finire nei guai è stata anche un’altra persona. Delle stesse accuse , infatti, ora dovrà rispondere anche un marocchino di 32 anni, pluripregiudicato per reati in materia di armi, stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio.

Come riporta l’Adnkronos, è stato in casa di quest'ultimo che gli agenti della Sesta sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Squadra mobile di Milano in esito alla sempre costante attività di accertamento e acquisizione di informazioni utili all'individuazione di persone dedite al traffico di droga, hanno effettuato una perquisizione nella giornata di mercoledì mattina. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato 36mila euro in contanti. A quel punto sono iniziati altri accertamenti investigativi.

Nel corso delle indagini, spiega una nota diffusa dalla Questura, gli agenti sono riusciti a risalire a un appartamento/magazzino del 32enne situato nello stesso condominio, abitato da una coppia di cittadini italiani. È in questa casa che sono stati trovati e subito sequestrati un fucile d'assalto Akm47 con caricatore e circa cento cartucce, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una pistola scacciacani modificata per sparare, un fucile a pompa e un visore notturno.

Non solo armi. Perché nell'abitazione sono stati anche trovate sostenze stupefacenti tra cui 138 kg di hashish, 1,4 kg di eroina, 700 grammi di marijuana, 50 di cocaina e 700 di sostanza da taglio. Inoltre gli agenti hanno rinvenuto anche una macchina per il sottovuoto, quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento degli stupefacenti e 2.200 euro.

I due italiani e il marocchino sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.