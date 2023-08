Cuneo, uccide il padre a coltellate e fugge nei boschi: in corso le ricerche di un 21enne

Articolo in aggiornamento...

È caccia all’uomo nei boschi di Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo, dove sono in corso le ricerche del 21enne olandese che ha ucciso il padre a coltellate per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto trapelato, il giovane soffrirebbe di problemi psichici e da alcuni giorni era ospite, insieme a suo padre, di una famiglia di amici di Montaldo. Ancora non è chiaro il movente del delitto, ma prima di scappare nei boschi del borgo della Val Corsaglia, nelle valli monregalesi, il ragazzo avrebbe anche ferito il proprietario della casa che li ospitava. Al momento, l’uomo è stato ricoverato a Torino in condizioni gravissime, mentre sono ancora in corso le ricerche con personale a terra e un elicottero per potere rintracciare il 21enne. . Il ricercato sarebbe alto 1 metro e 75 e indosserebbe una maglietta e pantaloncini.