Roma, debutta l'ascensore del Colosseo

A partire dal mese di giugno sarà accessibile ai visitatori un ascensore all'interno del Colosseo. Posizionato all'interno del fornice XXVII, permetterà godersi completamente la bellezza dell'anfiteatro più famoso del mondo. Inaugurato alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, sarà in grado di portare i turisti fino alla galleria posta tra il II e III ordine.

Oltre che per bellezza, è un buon passo avanti in termini di accessibilità. Infatti, tutti coloro che hanno problemi motori potranno evitare di salire i 100 gradini che portano alla galleria intermedia. L'idea dell'ascensore nasce, come riporta Romatoday.it, tramite la sinergia tra il PArCo e l'Orchestra Italiana del Cinema, protagonista nel 2018 di un evento con obiettivo l'eradicazione della poliomielite nel mondo. Marco Patrignani, presidente dell'Orchestra, in occasione della proiezione del film "Il Gladiatore" di Ridley Scott e alla presenza di Russel Crowe, sponsorizzò apertamente il nuovo ascensore. Oggi, grazie alle indicazioni del PArCo e delle normative vigenti, questo è in linea con la specificità del luogo, rispettoso del monumento e si inserisce in maniera armonica con il contesto.

Tra qualche giorno, di fatto, sarà possibile a tutti raggiungere la Galleria tra il II e III ordine, quest'ultima restaurata e messa in sicurezza.

L'inaugurazione

Come anticipato era presente il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il suo intervento è stato preceduto da una esibizione dell'Orchestra italiana del cinema, esibitasi sulle note di Hans Zimmer, premio Oscar. " Da oggi il Colosseo è ancora di più patrimonio dell’umanità, accessibile a tutti fino al III ordine dal quale è possibile ammirare la magnificenza di un monumento straordinario, opera della romanità senza pari al mondo. Grazie a questa realizzazione, cittadini e turisti avranno un’ulteriore opportunità per poter godere, senza impedimenti, di una visita la più agevole possibile all’Anfiteatro Flavio, nel nome di una cultura autenticamente inclusiva ", sottolinea il ministro. Parole di gioia anche da parte di Alfonsina Russo, Direttore del Parco archeologico del Colosseo: " Uno degli obiettivi prioritari che, da sempre, caratterizza l’attività del PArCo è quello dell’accessibilità sia culturale che fisica, con percorsi attrezzati per tutte le tipologie di pubblico. Da oggi, grazie al nuovo ascensore sarà possibile, per tutti i visitatori, godere di uno sguardo di grande suggestione sui cieli di Roma ".

Come prenotarsi

Per utilizzare l'ascensore panoramico bisognerà aspettare il mese di giugno. Saranno disponibili tutti i giorni della settimana. L'orario va dalle 7:30 alle 9:00 del mattino. Si spera che venga ampliato in quanto difficilmente un'ora e mezza al giorno, per di più la mattina così presto, riuscirà ad accontentare i milioni di visitatori annuali. In ogni caso, tutte le modalità di visita saranno disponibili a stretto giro sul sito ufficiale del Colosseo.