Dengue, allarme e scuole chiuse per quattro giorni: ecco dove e cosa sta accadendo

Scatta l'allarme a Civita d'Antino, piccolo comune della provincia de L'Aquila, a causa di un sospetto caso di febbre Dengue, e non "gialla" come inizialmente si era ipotizzato.

L'allarme della Regione

Il dipartimento Sanità della regione Abruzzo informa di aver già attivato attivato, in collaborazione con la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e l’Istituto Zooprofilattico di Teramo, tutti i protocolli di sicurezza sanitaria previsti per far fronte all'episodio di contagio segnalato nel comune dell'aquilano dall'Istituto Spallanzani di Roma. Il caso specifico che ha causato l'allerta riguarda una donna residente nel comune di Civita d'Antino ma stabilmente domiciliata a Roma, in un quartiere nel quale peraltro è già stato rilevato proprio un focolaio attivo di Dengue.

Le misure precauzionali

"Dopo la segnalazione dello Spallanzani, la Asl si è subita attivata con l’amministrazione comunale del paese dove la signora avrebbe soggiornato per alcuni giorni, tra il 20 e il 23 ottobre, raccomandando l’attivazione di procedure di disinfestazione, così come previsto dal piano nazionale Arbovirosi" , comunica infatti il dipartimento Sanità della regione Abruzzo. Tali procedure includono la chiusura di determinate strutture pubbliche, tra cui le scuole, per i prossimi 4 giorni a partire dalla data di oggi, mercoledì 8 novembre. Vale a dire per tutto quel tempo che dovrebbe rendersi necessario "per consentire gli interventi di bonifica in totale sicurezza per la salute dei cittadini, trattandosi di sostanze chimiche potenzialmente nocive".