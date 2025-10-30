Devastante rogo al casello di Brescia Sud della A21: il fumo visibile da chilometri e l'intervento dei pompieri

Un violento incendio divampato al casello autostradale di Brescia Sud lungo la A21 ha fatto scattare l'allarme nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre. Gli inquirenti impegnati nelle indagini sono tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e soprattutto l'origine del rogo, anche se a quanto pare, stando a una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero scaturite da un mezzo pesante in transito.

Le prime segnalazioni ai vigili del fuoco sono giunte intorno alle ore 14.00, quando alcuni automobilisti hanno chiesto l'intervento per un rogo scoppiato sulla A21 Piacenza-Brescia. L’incendio, partito da un camion carico di gomme in fiamme, si è diffuso molto rapidamente fino a coinvolgere il casello, devastato nel giro di pochi minuti: una densa coltre di fumo si è alzata in cielo, risultando visibile anche a distanza di chilometri dal luogo dell'incidente.

A quanto pare, per fortuna, non ci sarebbe alcun ferito o intossicato né tra gli automobilisti in transito, né tra il personale operativo presso il casello di Brescia Sud, né tantomeno tra i vigili del fuoco.

Giunti sul luogo indicato dalle segnalazioni con numerose squadre provenienti da Palazzolo, Brescia, Cremona e Mantova, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a estinguere l'incendio. Al casello si sono precipitate anche diverse ambulanze del 118, che hanno subito assistito i presenti, le forze dell'ordine e i responsabili della società che gestisce la A21.

Ovviamente è stato necessario chiudere l'autostrada in entrambi i sensi di marcia in corrispondenza proprio dello svincolo di Brescia Sud con l'obiettivo di consentire agli operatori di intervenire per spegnere il rogo ed effettuare i primi rilievi.

La struttura è stata avvolta dalle fiamme che si erano già sviluppate a bordo di un camion in transito: il mezzo pesante carico di gomme, altamente infiammabili, non è stato più in grado di proseguire a causa dell'incendio, per cui si è fermato proprio sotto la tettoia del casello, innescando così il devastante rogo.