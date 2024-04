Diaz 7 Milano, riparte con Magicity la rassegna ”Food & Fun-lo show è servito”

Martedì 23 aprile, dopo il successo delle passate edizioni, ripartirà al Diaz 7, a due passi da Piazza del Duomo a Milano, la rassegna “Food & Fun - lo show è servito”. Un appuntamento annuale con lo spettacolo e il divertimento che propone un ricco programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flaghips Wincity. Oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, saranno infatti coinvolte anche le città di Roma e Firenze in un caleidoscopio di serate per godere di ottimi momenti di spensieratezza, di aggregazione e piacevole intrattenimento, che non mancheranno di stupire il pubblico.

Il primo appuntamento di martedì 23 aprile al Diaz 7 Milano, con cena e spettacolo, sarà dedicato alla magia e vedrà in scena Marco Berry che, grazie anche agli oltre 30 anni di professione nel mondo dello spettacolo e della magia, sarà l’artefice di una performance dove illusionismo e prestidigitazione, oltre a sketch irriverenti e al cabaret, saranno i veri protagonisti della serata "Magicity".

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “Food & Fun - lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno la partecipazione di musicisti del Blue Note Off, il format originale di Blue Note Milano, serate dedicate alla comicità, al Karaoke e, naturalmente, salottini sportivi dedicati al mondo del calcio per non smettere mai di commentare e dibattere uno sport che appassiona da sempre intere generazioni.

Molte dunque le occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e vivere un’esperienza in prima fila, coccolati anche dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni dei punti di vendita Sisal WinCity. Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20 - per godere di una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di intrattenimento e un’offerta gastronomica di altissimo livello.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo per l’evento Magicity del 23 aprile - Diaz 7 Milano (30 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: ci si può iscriverre all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

L’ARTISTA

Marco Berry nasce a Torino il 12 aprile del 1963. La sua carriera di Illusionista inizia da giovanissimo, a 8 anni Marco compare accanto all’attrice Isabella Biagini nel programma Sim Sala Bin, presentato dal mago Silvan. Catturato e divertito dall’esibizione a cui assiste scopre la sua vera passione: la magia. Inizia a studiare e già a 11 anni mette in scena i primi spettacoli. Ma l’incontro che cambia la vita di Marco è quello con Harry Houdini, il padre dell’escapologia.

Marco reinterpreta i numeri più spettacolari del grande illusionista, riuscendo a liberarsi da corde e catene immerso in una vasca d’acqua o da una cassa sottoterra e dimostrando capacità che lo portano a guadagnarsi il titolo di vero “Erede di Houdini”. Esordisce in televisione nel 1985 come mago. Collabora in seguito a “La sai l’ultima” e alla sceneggiatura e alla preparazione degli sketch di “Scherzi a parte”. Nel 1997 raggiunge la popolarità per il grande pubblico nel programma “Le Iene”.

Nel 2000 conduce la prima edizione di “Danger”, programma incentrato sull’escapologia, che riprenderà anche nel 2007. Spesso impegnato in temi sociali, è autore e presentatore nel 2003 della serie di storie di “Invisibili”, programma di Italia 1 nel quale racconta le travagliate vicende personali di vagabondi e senzatetto, per il quale vince anche il Premio Flaiano, il Premio Ilaria Alpi e il Telegatto. Dal 2010 è uno degli inviati speciali del programma “Mistero” in onda su Italia 1. Il 21 dicembre 2010 conduce “Invincibili” (spin-off di Invisibili) in onda sempre su Italia 1, che diventerà poi serie televisiva dal giugno del 2011.

Nella stagione 2011-2012 conduce il programma “Bau Boys”, su Italia 1 e la terza edizione di “Cash Taxi” su LA7, nel 2013 e 2014 conduce “Lucignolo 2.0” insieme a Enrico Ruggeri. Ha poi scritto e condotto “Inarrestabili”, dedicato al mondo dell’autotrasporto, prima su La7 e poi su Rete 4.

Ora è impegnato nel progetto “Yes It's Possible!” un anno per prepararsi mentalmente e fisicamente per superare tutte le prove e tutti i test e farsi trovare pronto per andare nello spazio. Per il programma BauBoys riceve il premio giornalistico Oipa - Ciotola D’Argento e per Invincibili riceve il premio Anmil. Nel 2016 conduce su Rete4 il programma Hello Goodbye, ambientato negli aeroporti.

GLI APPUNTAMENTI DI SISAL WINCITY IN PROGRAMMA FINO A METÀ LUGLIO

Milano Diaz martedì 23 aprile - Magia Magicity: Opening con Marco Berry

Roma Vespasiano giovedì 9 maggio - Salottino Sportivo: Salottino sportivo

Milano Diaz venerdì 10 maggio - Comicità: Fatti una risata con Franco Neri

Milano Diaz martedì 14 maggio - Blue Note Off: in scena Folco Orselli e Pepe Ragonese

Milano Diaz giovedì 23 maggio - Karaoke: spettacolo Karaoke

Milano Diaz martedì 4 giugno 2 - Blue Note OFF: in scena Sagi Rei

Milano Diaz venerdì 14 giugno - Salottino Sportivo: inizio Europei calcio

Milano Diaz giovedì 11 luglio - DJSet: Dj On Stage – DJ Sally Bumps e Sara Kari

Firenze venerdì 12 luglio - DJSet : Dj On Stage – DJ Sally Bumps e Sara Kari