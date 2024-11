Diaz 7, serata di sport con Amoruso e "QuellidelPadel"

Ascolta ora 00:00 00:00

Serata dedicata allo sport, calcio e non solo, questo giovedì 21 novembre, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza Duomo a Milano. Ospite d’eccezione, intervistato live da Vanessa Minotti - conduttrice sportiva e influencer - sarà l’ex attaccante Nicola Amoruso, testimone non solo di grandi successi calcistici ma soprattutto uomo che nello sport, sempre, ha messo il cuore, oltre che testa e gambe.

Una serata dedicata al dibattito sportivo sul tema del calcio che appassiona intere generazioni, ma anche per dare voce al padel, una disciplina di derivazione tennistica inventata nel 1969 ad Acapulco, ormai è entrata a pieno titolo tra gli sport più apprezzati in Italia per giovani e non solo. A parlarne saranno Alessandro Crippa e Francesco Po, entrambi Monzesi, classe 1997, co-fondatori di “QuellidelPadel”, una delle più influenti community di padel in Italia, da più di 3 anni attiva sui social (21k follower su Instagram) e sul territorio italiano.

Il salottino sportivo sarà accompagnato da una cena, per godere di una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di intrattenimento e offerta gastronomica di altissimo livello. Occasione per ripercorrere e commentare la carriera di Amoruso, con i suoi video storici, live sugli schermi di Diaz, 7. Divertimento e qualità saranno assicurati dalla lunghissima esperienza di intrattenimento dei Sisal Wincity, che offrono da sempre un calendario eventi ricco di sport, ma anche di musica e comicità.

Gli ultimi due appuntamenti del palinsesto eventi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito”, vedranno la partecipazione di grandi artisti con eventi dedicati alla musica e allegria (Sisal Wincity Catania) per concludere sempre al Diaz 7 con una serata di magia, per anticipare il fascino del Natale.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo dell’evento “Salottino Sportivo con Nicola Amoruso” del 21novembre (30 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: ci si può iscrivere tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20.00); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

Nicola Amoruso, nato a Cerignola il 29 agosto 1974, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, inizia la sua carriera calcistica nel Trinitapoli passando successivamente al settore giovanile della Sampdoria. Esordisce in Serie A il 12 dicembre 1993 nell'incontro Inter-Sampdoria. Nicola ha militato in 13 squadre in Serie A, andando in gol con 12 di esse: entrambi i traguardi costituiscono un record (il secondo dei quali condiviso con Marco Borriello per il calcio italiano). Detiene un altro singolare primato: limitatamente alla massima serie, in cui ha realizzato 113 reti, è il più prolifico tra gli attaccanti italiani che non hanno mai indossato la maglia della nazionale maggiore. In carriera ha totalizzato 474 partite e 150 gol con le squadre di club, più 4 presenze e una rete nella nazionale Under-21, con la quale è stato campione d'Europa nel 1996. Il 29 agosto 2011, giorno del suo trentasettesimo compleanno, si ritirarsi dall'attività agonistica.

